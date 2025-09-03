明年增1億參與「新興議題多邊倡議」 外交部：爭取引領國際討論

外交部115年度預算書指出，外交部編列4億8277萬9千元用於參與國際組織活動。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部明年參與國際組織活動預算較今年度增加1億4607萬7千元，且預算用途說明增列，研議推動參與新興議題多邊倡議或機制、辦理醫衛相關活動等。外交部說明，外交部希望藉由整合公私部門資源與能量，組成Team of Teams，爭取引領國際討論，相關預算也將用於配合明年世界衛生組織（WHO）推案，在海外舉辦智慧醫療展。

外交部115年度預算書指出，外交部編列4億8277萬9千元用於參與國際組織活動，其中2億5573萬8千元用於推動參與聯合國及其專門機構、參與APEC相關會議、參與民主治理相關會議、贊助國際組織舉辦會議，以及研議推動參與新興議題多邊倡議或機制，和辦理醫衛相關活動等。

外交部表示，為突破我國國際參與困境，外交部持續關注全球議題發展，並將持續積極透過創新思維及做法，推動擴大參與相關國際組織及多邊機制，希望藉由整合公私部門資源與能量，組成Team of Teams，爭取引領國際討論，彰顯台灣強項，以達成拓展我國國際空間的目標。

外交部說明，外交部明年除規劃強化對已經參與國際組織的貢獻，提升台灣對相關議題的影響力與領導力；另擬配合明年世界衛生組織推案，在海外舉辦智慧醫療展，除向國際社會展現台灣強大的醫衛實力，爭取更多國家認同及支持台灣參與WHO，並為我國產業爭取商機。

