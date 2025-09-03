為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    放棄勸進盧秀燕 李乾龍：不再為難她

    國民黨前秘書長李乾龍（左）說，盧秀燕意志堅定不參選國民黨主席。（記者黃政嘉攝）

    國民黨前秘書長李乾龍（左）說，盧秀燕意志堅定不參選國民黨主席。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/03 12:03

    〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨前立委鄭麗文今早到新北市三重先嗇宮拜訪國民黨前秘書長李乾龍，李乾龍受訪時，對於是否持續勸進台中市長盧秀燕參選黨主席的問題，李乾龍鬆口說到，最近3、4天有做了最後一次努力，盧秀燕也表示說「意志非常堅定。」就不再為難她。

    國民黨主席朱立倫8月23日喊話，懇請盧秀燕接任黨主席，盧秀燕隔天受訪談到，因應關稅衝擊，「最困難的時候，媽媽會留在家，無法參選國民黨主席。」當時李乾龍回應，黨內最大公約數仍是盧秀燕，能帶領藍營在2026勝選，因此上週還沒放棄勸進盧秀燕。

    「盧媽媽」意志堅定不參選黨主席，媒體也問李乾龍，先前被點名的嘉義市長黃敏惠是否適合？李乾龍回應，前立法院長王金平認為黃敏惠當過副主席，且在地方歷練足夠，在中央也有很深的經驗，王前院長跟許多人都嘗試勸進黃敏惠，但黃敏惠說「盧媽媽既然要留在家裡，黃媽媽也要留在家裡」，所以大家就不強求，每個人都有自己的想法，雖然她們不參選黨主席，但她們愛國民黨的心，都給予肯定。

    儘管2位媽媽都無意參選，但李乾龍說，看到這麼多中生代勇於表態，他非常高興，政黨要有老幹新枝，不僅要有年輕人，老一輩也應該站在後面支持，指導中生代勇往直前。

    李乾龍另說，國民黨前副主席郝龍斌有電話連絡過，保持很好的關係，他現在還沒表態，「我覺得他也是一個人才。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播