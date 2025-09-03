子宮肌瘤動手術休養 北市議員何孟樺：服務不會中斷

民進黨台北市議員何孟樺。（資料照）

2025/09/03 11:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨籍台北市議員何孟樺今（3日）在臉書自曝，這段時間以來受子宮肌瘤困擾，經過再三思量，暫時放下繁忙的議會與普度行程，接受手術與休養，期待不久將來以更健康狀態陪伴大家。

何孟樺今於臉書貼文表示，其實兩年前健康檢查時，醫師就建議她透過手術處理，但她考量身為新上任的市議員，面對質詢、會議，或是地方行程的繁忙，始終沒有勇氣空出時間好好面對。



她說，直到幾個月前醫師再次提醒，她才深刻體會到，如果沒有健康的身體，就沒辦法健康並且有精神地為民服務，也會讓支持的親友和市民朋友擔心，經過與醫師討論後，最終決定透過手術來根治。

何孟樺說，這次選擇勇敢面對，也希望趁這段休養的時間，好好調整自己，讓身體恢復元氣；她並請大家放心，團隊同仁會持續守在崗位，議會與服務不會中斷；有任何需要協助的地方，都可以隨時聯繫。

最後她感謝一路以來的支持與鼓勵，這些溫暖的力量，是她前進最重要的動力，也提醒大家要注意自己的身體情形，定期做好健康檢查，照顧好自己，「期待不久的將來，我能以更健康的狀態，繼續陪伴大家、為大家努力」！

