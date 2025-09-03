為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國欲爭功 宋楚瑜：真正抗戰勝利的是中華民國

    親民黨主席宋楚瑜今天上午到中正紀念堂，向故總統蔣中正及國軍先烈獻花、致敬，強調真正抗戰勝利的主力部隊是中華民國的國民革命軍。（記者廖振輝攝）

    親民黨主席宋楚瑜今天上午到中正紀念堂，向故總統蔣中正及國軍先烈獻花、致敬，強調真正抗戰勝利的主力部隊是中華民國的國民革命軍。（記者廖振輝攝）

    2025/09/03 11:57

    〔記者劉宛琳／台北報導〕今天是抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念日，也是93軍人節，親民黨主席宋楚瑜上午赴中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。針對中國舉行閱兵活動，賴政府強調中華民國政府才具抗戰代表性，宋楚瑜也說，真正抗戰勝利的主力部隊是中華民國的國民革命軍。

    退輔會主委嚴德發昨天表示，中共舉行閱兵活動意圖爭奪抗戰歷史的主導權，但有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導獲得勝利。

    宋楚瑜表示，今天是抗戰勝利和台灣光復80週年的好日子，真正抗戰勝利的主力部隊是中華民國的國民革命軍，全面來迎戰裝備和訓練精良的日本80萬大軍，是國軍的部隊奮勇抵抗不顧生死的捨身起義。國民革命軍在先總統蔣公的引導之下所獲至的成果，我們不能夠抹殺這一段這些許許多多的政績。

    宋楚瑜表示，這個時刻，台灣所堅持的是自由民主的價值，他不需要利用今天的機會去做任何政黨的爭議。而需要強調的是，台灣在這個土地上終於回到中華民國的懷抱後，從威權體制專變成一個民主開放的社會，我們要珍惜、要堅持，不能忘常思量，讓未來的子孫和我們一樣能夠活得自由、平等和有人權，台灣加油。

    親民黨主席宋楚瑜今天上午到中正紀念堂獻花致敬。（記者廖振輝攝）

    親民黨主席宋楚瑜今天上午到中正紀念堂獻花致敬。（記者廖振輝攝）

    親民黨主席宋楚瑜（前排中）今天上午到中正紀念堂，向故總統蔣中正及國軍先烈獻花、致敬。（記者廖振輝攝）

    親民黨主席宋楚瑜（前排中）今天上午到中正紀念堂，向故總統蔣中正及國軍先烈獻花、致敬。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播