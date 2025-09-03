中國欲爭功 宋楚瑜：真正抗戰勝利的是中華民國

親民黨主席宋楚瑜今天上午到中正紀念堂，向故總統蔣中正及國軍先烈獻花、致敬，強調真正抗戰勝利的主力部隊是中華民國的國民革命軍。（記者廖振輝攝）

2025/09/03 11:57

〔記者劉宛琳／台北報導〕今天是抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念日，也是93軍人節，親民黨主席宋楚瑜上午赴中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。針對中國舉行閱兵活動，賴政府強調中華民國政府才具抗戰代表性，宋楚瑜也說，真正抗戰勝利的主力部隊是中華民國的國民革命軍。

退輔會主委嚴德發昨天表示，中共舉行閱兵活動意圖爭奪抗戰歷史的主導權，但有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導獲得勝利。

請繼續往下閱讀...

宋楚瑜表示，今天是抗戰勝利和台灣光復80週年的好日子，真正抗戰勝利的主力部隊是中華民國的國民革命軍，全面來迎戰裝備和訓練精良的日本80萬大軍，是國軍的部隊奮勇抵抗不顧生死的捨身起義。國民革命軍在先總統蔣公的引導之下所獲至的成果，我們不能夠抹殺這一段這些許許多多的政績。

宋楚瑜表示，這個時刻，台灣所堅持的是自由民主的價值，他不需要利用今天的機會去做任何政黨的爭議。而需要強調的是，台灣在這個土地上終於回到中華民國的懷抱後，從威權體制專變成一個民主開放的社會，我們要珍惜、要堅持，不能忘常思量，讓未來的子孫和我們一樣能夠活得自由、平等和有人權，台灣加油。

親民黨主席宋楚瑜今天上午到中正紀念堂獻花致敬。（記者廖振輝攝）

親民黨主席宋楚瑜（前排中）今天上午到中正紀念堂，向故總統蔣中正及國軍先烈獻花、致敬。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法