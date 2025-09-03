洪秀柱出席中國閱兵 簡舒培轟：根本是打國民黨老祖宗的臉

國民黨前主席洪秀柱出席中國九三閱兵引爭議，台北市議員簡舒培怒轟「當你連敵我都不分、連羞辱都能吞下，國民黨還剩什麼核心價值？」。（圖擷取自微博）

2025/09/03 12:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱出席中國九三閱兵引爭議，台北市議員簡舒培表示，洪秀柱所歌頌的，不就是當年打敗中華民國，逼得國軍撤退來台的敵人？更怒轟「當你連敵我都不分、連羞辱都能吞下，國民黨還剩什麼核心價值？」。

「洪秀柱去挺共產黨閱兵，國民黨還幫她擦脂抹粉？」簡舒培酸說，今天中國舉行「九三大閱兵」，紀念抗戰勝利。但弔詭的是，當年抗戰流血流汗的是中華民國國軍，是國民黨的先烈；今天，國民黨前主席洪秀柱竟然跑去北京，替共產黨的閱兵站台搖旗吶喊！

簡舒培痛斥，「她歌頌的，不就是當年打敗中華民國、逼得國軍撤退來台的敵人嗎？這根本就是打國民黨老祖宗的臉，是對抗戰英烈最大的羞辱！」

簡舒培接著說，更荒謬的是，國民黨中央不但不敢譴責，反而急著幫洪秀柱擦脂抹粉，說什麼「交流是善意」、「出發點是和平」。「請問這樣的『和平』，是要用中華民國的尊嚴去換嗎？當你連敵我都不分、連羞辱都能吞下，國民黨還剩什麼核心價值？還有什麼臉號稱『中華民國派』？」

