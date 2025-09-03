為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    張亞中批任命楊振隆任二二八基金會董座違天理 基金會：任命合法

    孫文學校總校長張亞中（左）3日與前二二八基金會執行長廖繼斌（中）於民進黨中央黨部前召開記者會，要求即刻解除「違法傷德」的二二八基金會董事長楊振隆職務。（記者羅沛德攝）

    孫文學校總校長張亞中（左）3日與前二二八基金會執行長廖繼斌（中）於民進黨中央黨部前召開記者會，要求即刻解除「違法傷德」的二二八基金會董事長楊振隆職務。（記者羅沛德攝）

    2025/09/03 12:04

    〔記者陳政宇／台北報導〕二二八事件紀念基金會執行長楊振隆日前高升董事長，引發爭議。孫文學校總校長張亞中與前二二八基金會執行長廖繼斌今（3日）偕同受難家屬，赴民進黨中央黨部遞交陳情書，批評民進黨政府無視基金會「防止老肥貓條款」，並指楊振隆曾以斧頭當眾砍老師頭顱，該任命已違背人情、國法與天理，要求即刻解除其職務。

    對於相關質疑，二二八基金會日前已說明，本會董事長係依章程由董事互選產生，並非政府直接任命，程序合法公開。關於少年往事，楊董事長已依法服刑並獲塗銷前科，且主管機關確認並未違反董事資格規範，其任職合法有效。部分外界言論多屬斷章取義，未能呈現他長期主張社會對話與歷史釐清的初衷。

    廖繼斌指出，基金會董事長職務有年齡限制，不能超過65歲，這項「防止老肥貓條款」是他擔任執行長時，由立法院民進黨團所推動通過；但民進黨執政後，卻一再違法任用楊振隆擔任執行長，現在還高升為董事長。

    廖繼斌批評，二二八基金會是最老牌的轉型正義機關，民進黨政府卻任用一位殺老師的人擔任董事長，對受難者家屬而言是二次傷害，非常殘忍，呼籲總統賴清德及行政院長卓榮泰將心比心，也希望民進黨秘書長徐國勇能落實其二二二原則、盡速回應。

    張亞中則說明，他今天陪同出席與是否參選國民黨主席無關，而是基於路見不平、拔刀相助，社會應當兼顧人情、國法與天理，若沒有這三大原則，「跟禽獸的世界有什麼不一樣？」

    張亞中指出，楊振隆多年前在學校早自習時，曾當著全班同學的面，用斧頭砍老師的頭顱，儘管他已為此服刑，但台灣難道沒有其他更有道德、更適合的人選擔任基金會董事長？基金會展示著許多受難者的照片與生平事蹟，民進黨卻選擇任命一位兇手擔任這座「墓園」的守靈者，不僅缺乏人情、更是天理不容。

    張亞中強調，若民進黨仍執迷不悟，將在立法院透過藍白立委表達訴求並究責，追究此任命案是否有圖利罪嫌，希望政府用對付前民眾黨主席柯文哲的手段，更嚴肅地面對這件事情。

