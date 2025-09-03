中國九三閱兵砸1543億炫武 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平

總統賴清德表示，台灣不拿槍桿子紀念和平，手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。（圖擷取自賴清德臉書）

2025/09/03 11:31

〔記者陳昀／台北報導〕中國今於天安門舉行解放軍閱兵儀式，斥資360億元人民幣（約1543億台幣），並展示各式新型武器；總統賴清德今偕副總統蕭美琴及五院代表到忠烈祠緬懷先烈，賴表示，「台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平」，手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張，與中共形成鮮明對比。

賴清德在社群發文指出，台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平；而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念，更相信手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，今年是第二次世界大戰終戰80周年。80年前的昨日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰，共同見證「團結必勝、侵略必敗」的血淚教訓。

賴清德說，很欣慰的是，當初的軸心國，都成為了民主國家，不僅保障自由民主、奉行市場經濟、更在乎人權與法治，實現了繁榮與和平，廣受世界各國敬重。他衷心期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。

賴清德指出，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜、標語文化等等。

賴清德表示，全世界追求和平、銘記二戰的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。如果當初受到侵略的國家，無視人類文明的進程、走向相同的老路，只會讓世界感到惋惜、遺憾。

賴清德強調，軍愛民、民敬軍是台灣的珍貴資產。今年開始，我們看到，有超過2萬家的門市商店，在軍人節提供敬軍優惠，顯見國人對國軍的廣泛支持。期勉國軍全體弟兄姊妹，持續精進戰訓本務，繼續守護我們的國家。

他強調，相信全體國人攜手同心，一定可以促成「用實力達到真和平」的目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法