位置很靠前！洪秀柱現身天安門城樓 網轟：觀賞對著台灣的武器

2025/09/03 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱今日出席中共九三閱兵，引發爭議。今日她被中國媒體拍到現身天安門城樓的影像，而「洪秀柱現身天安門城樓」也立刻被中國媒體報導，再度掀起爭議。有網友狠酸：「洪秀柱，終於在天安門城樓上找到了尊嚴」；還有網友批：「觀賞對著台灣的武器。」

根據中國《央視》曝光畫面可見，洪秀柱身穿綠衣、黑褲，現身北京天安門城樓觀禮，她身前一排就坐著中國國務院前副總理張高麗等一眾高官及中共元老。不少網友直呼：「位置很靠前啊！」還有網友指出，她被安排在與中共副國級前領導人坐在一起。「看來，國民黨在中共黨內是明碼標價。」

對此，網友紛紛狠酸：「洪秀柱，終於在天安門城樓上找到了尊嚴」、「中國國民黨的奇恥大辱」、「觀賞對著台灣的武器」、「直接取消她的國籍」、「為什麼要去給敵人洗臉」、「盧秀燕自己不尷尬嗎？」

律師林智群則表示，洪秀柱這些人會出現在城樓上，純粹是統戰需要，他們就是統戰樣板跟工具。如果台灣被中國吞了，洪秀柱是不可能在那個城樓上的。「你有看到哪個省的人站在那個城樓上嗎？」

