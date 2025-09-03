祕魯護民官訪台 赴監察院遞贈FIO年會邀請函

秘魯護民官古提瑞茲（Josué Gutiérrez Cóndor）3日拜訪監察院親自遞贈2025年FIO年會邀請函予監察院副院長李鴻鈞。（監察院提供）

2025/09/03 11:36

〔記者方瑋立／台北報導〕2025年伊比利美洲監察使聯盟（FIO）今年度第29屆年會主辦國秘魯護民官古提瑞茲（Josué Gutiérrez Cóndor）應監察院邀請，來台出席由監察院主辦的「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」（下稱APOR年會），今（3）日上午他蒞院拜會監察院副院長李鴻鈞，親自遞贈本年FIO年會邀請函。

監院說明，伊比利美洲監察使聯盟成立於1994年，以西、葡語系護民官署、國家人權委員會為主要會員。監察院自1999年起，以觀察員身分出席FIO年會，嗣於2024年出席在巴拉圭舉行第28屆FIO年會，於會員大會獲全體出席會員一致同意通過本院成為FIO區域外正式會員，這是我國與該區監察機構實質關係之重大突破。

監察院特別邀請今年度FIO年會主辦國秘魯護民官出席APOR年會，期增進國際監察組織會員國間之交流，深化國際合作。

李鴻鈞說，感謝FIO對監察院長期的支持，未來將共同為促進政府善治及人權保障而努力。雙方並就監察機構角色與監察及人權職能提升交換意見，並期盼透過互訪與研討會之參與，在移民、原住民族、環境及數位隱私等人權議題之經驗交流，能進一步轉換為具體的實踐與落實。

李鴻鈞也期待護民官在訪台期間，充分欣賞台灣地景風貌，以及體驗熱情好客的人文情懷，有賓至如歸的體驗。監察委員林文程則感謝古提瑞茲一行2人不遠千里而來，並表示將於今年10月率團出席FIO年會，並期待加深兩國間的經驗交流。

古提瑞茲誠摯邀請台灣參加FIO年會，並佩服台灣能在全球局勢變化快速的情況下，展現維護人權的韌性，並說明祕魯是個由55種文化組成的多種族共榮國家，和同為島國的台灣人文情懷類似，均以熱情、好客、團結著稱，也期許彼此的持續交流能讓友誼與合作關係更加鞏固與長遠。

古提瑞茲一行2人訪台期間，亦將參訪國家人權博物館（景美園區）、故宮博物院及鶯歌陶瓷博物館等，瞭解我國人權發展歷程及社經發展現況。

秘魯護民官古提瑞茲（Josué Gutiérrez Cóndor，左3）一行2人3日拜會監察院副院長李鴻鈞（右3）、監委林文程（右2）、代理秘書長王增華（右1）、綜合業務處處長汪林玲（左1）。（監察院提供）

