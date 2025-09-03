談93閱兵 宋楚瑜：勿炫耀武力 要告訴台灣絕不用武力解決兩岸問題

親民黨主席宋楚瑜今前往中正紀念堂，向蔣故總統及國軍先烈獻花、鞠躬致敬。針對中國九三閱兵，宋楚瑜表示，他要對大陸說，要告訴台灣同胞，絕對不會用武力來解決兩岸問題。（記者廖振輝攝）

2025/09/03 11:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對前國民黨主席洪秀柱受邀前往北京觀看九三大閱兵，親民黨主席宋楚瑜今天表示，台灣是自由的社會，每個人有他的行動和言論表現；但他要對大陸說，不是要炫耀武力，而是要讓世界了解，中國不會再被強佔土地也不會去強佔其他國家的土地，尤其要告訴台灣同胞，絕對不會用武力來解決兩岸的問題，要用溝通、協調。

今天是抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念日，宋楚瑜上午赴中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。

宋楚瑜表示，台灣是一個自由開放的民主社會，每個人都有他自己的行動和言論的表現。但他特別強調，歷史真正的故事不容任何人去抹煞和竄改，在這個情況下，我們要堅持抗戰的正史是什麼，是國軍的主力部隊奮鬥犧牲、不顧生死、捨身取義。

宋楚瑜表示，看到大陸在今天此刻舉行盛大的閱兵典禮，這叫做「歷史的非常巧合」，從鴉片戰爭1840年開始割地賠款，1860年英法聯軍打入天京、攻入北京，火燒圓明園，還有1900年八國聯軍，中國人非常有感觸，不能讓其他列強把中國看做是次殖民地，可以予取予求的來各國瓜分。所以因此，大陸去展現它的軍力，這是大陸心理上的表達，但他也要向大陸提出一個建議，展示軍力不是炫耀武力，是要讓全世界了解到，80年前中國沒有能力保衛自己的國家，但現在沒有人可以任意來欺負中華民族。

宋楚瑜強調，他還是要對大陸嚴格地說兩句話，不是要炫耀武力，是要讓全世界了解，中華民族絕對有自衛的能力，確保中國每一分土地都不會再被強佔；但是中國也絕對不會強佔任何其他國家一寸一分的土地，這種的精神要去講清楚。尤其是要告訴台灣的同胞，大陸絕對不會用武力來解決兩岸的問題，要用溝通、協調，我們都是華夏子孫，要相親相愛，大家一起共同的努力，再造中華文明的光會和未來。

