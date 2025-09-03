支持鄭麗文參選黨主席？李乾龍：中生代多人參選都是國民黨的希望

國民黨前立委鄭麗文（右二）今早到三重先嗇宮拜訪國民黨前秘書長李乾龍（右三）。（記者黃政嘉攝）

2025/09/03 11:18

〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨前立委鄭麗文日前表態參選黨主席，今早到新北市三重先嗇宮拜訪國民黨前秘書長李乾龍，兩人上香祈福後，李乾龍握著鄭麗文的手連說「加油、加油」，兩人異口同聲強調，國民黨需要老幹新枝。對於鄭麗文參選黨主席，李乾龍受訪說到，鄭麗文是黨內中生代非常看好的一位戰將，也肯定她的能力，中生代許多人表態參選，都是國民黨的希望。

是否支持鄭麗文選黨主席？李乾龍接受媒體聯訪回應，這次黨主席選舉非常重要，國民黨在野這麼長一段時間，離重返執政是最接近的一次，所以選一個真正能夠帶領國民黨重返執政的黨主席非常重要，非常高興這次看到黨內中生代非常踴躍表態說要參選，鄭麗文是中生代非常看好的一位戰將，其父親關係，跟軍方系統也有很深的關係，鄭麗文過去從民進黨到國民黨來，都看到她的轉變跟努力，也肯定她的能力，因此中生代許多人表態參選，是國民黨的希望，期盼很多中生代都能向國民黨靠近，讓台灣更和平，這是大家的期待。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，國民黨要再度崛起，不但要世代交替，而且要老幹新枝，李乾龍前秘書長非常關心這次黨主席選舉，今天拜訪他算是「求教李前秘書長」，除了希望未來共同扛起國民黨重擔，讓黨重新崛起，而且李前秘書長的過去資歷跟付出，一定可以成功團結國民黨同志，為國民黨打一場漂亮勝戰，希望這次黨主席選舉，前秘書長會是自己最大的助力。

國民黨前立委鄭麗文（中）今早到三重先嗇宮拜訪國民黨前秘書長李乾龍（左）。（記者黃政嘉攝）

國民黨前立委鄭麗文（左）今早到三重先嗇宮拜訪國民黨前秘書長李乾龍（右）。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法