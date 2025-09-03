洪秀柱出席中共九三閱兵 律師林智群怒轟：統戰樣板跟工具

律師林智群酸說，「洪秀柱這些人會出現在城樓上，純粹是統戰需要，他們就是統戰樣板跟工具」。（圖擷自微博）

2025/09/03 11:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵引外界批評，中國官媒也曝光洪秀柱現身北京天安門城樓畫面。對此，律師林智群酸說，「洪秀柱這些人會出現在城樓上，純粹是統戰需要，他們就是統戰樣板跟工具」。

林智群痛斥，「洪秀柱這些人會出現在城樓上，純粹是統戰需要，他們就是統戰樣板跟工具。如果台灣被中國吞了，洪秀柱是不可能在那個城樓上的。你有看到哪個省的人（還不是官喔！）站在那個城樓上嗎？」

不少網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，有人說「洪秀柱前面是前國家副主席王歧山，可見是很禮遇的位子，在黨與國家領導人後面」、「歷史老師也曾說過：共產黨很重視忠誠度，柱柱姊這種吃裡扒外的人統一後絕不會當上大官或飛黃騰達，現在被中共捧為座上賓是因為還有利用價值」、「最好笑的就是館長在那該了老半天，舌頭都伸出來準備要舔了，中共還不讓他去」、「一針見血」。

律師林智群酸說，「洪秀柱這些人會出現在城樓上，純粹是統戰需要，他們就是統戰樣板跟工具」。（圖擷自微博）

