謝龍介批國安會「少年練兵」 吳崢揭馬英九32歲入府狠打臉

2025/09/03 11:18

〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨立委謝龍介質疑，國安會副秘書長林飛帆、趙怡翔、李問太年輕、「少年練兵」，民進黨發言人吳崢反批謝年齡歧視，並點出前總統馬英九當年靠著黨國權貴專屬的甲等特考，毫無外交、公務經驗，32歲便出任總統府要職，總統任內在總體經濟、國防外交表現都被認為史上最差，才是謝龍介應思考的。

吳崢指出，謝龍介批評國安團隊少年練兵毫無根據，是典型的年齡歧視，也剛好反應謝龍介的識見極為有限。事實上，環顧國際主要國家，30、40歲的國安官員比比皆是，前任美國國家安全顧問Jake Sullivan，首任的年齡就是39歲，新、現任的國安會副秘書長李問、趙怡翔以及林飛帆，年紀與此相仿，也都具備完整的國防、外交資歷與基層歷練，專業與實力受到相當肯定。

吳崢反酸，倒是謝委員，從政以來未見卓著表現，也沒有相關國際事務及安全經歷，多半給人的印象就是發言粗鄙，甚至多有性別等歧視言論最為周知。

吳崢說，一但凡事看藍綠，人的眼界就會受到限制，在發表年齡歧視的言論前，或許該看看自己的政黨，例如前總統馬英九，當年倒是靠著黨國權貴專屬的甲等特考，在毫無外交與公務經驗，32歲便出任總統府與聞機要的一局副局長，對照馬前總統後來在總統任內的表現，無論是總體經濟或是國防外交都被認為史上最差，這恐怕才是謝委員該好好想想的。

吳崢強調，提醒謝龍介，現在已經國會議員，應該花時間充實自己，去除那些粗鄙歧視的習氣，好好做功課，例如延會期間質詢出席率全立法院倒數第3的懶散，拿人民納稅錢當直播網紅，這樣的錯誤不要再犯。

