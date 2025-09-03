數發部澄清海底電纜斷纜案 許美華：完全浪費得分機會

海巡人員登檢涉及破壞我海底電纜的「宏泰58號」。（海巡署提供）

2025/09/03 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕網傳台灣周邊有多條國內外海底電纜斷纜，數發部已澄清表示，國內10條海纜均正常運作，國際3條斷裂不影響通訊。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，政府應該安定人心，公開說明目前網路維修、備援沒有問題，網路訊號也沒有斷線的立即危險，但是，在此同時，政府部門更應該告訴大家，中國漁船一再惡意破壞臺灣海底電纜，長期針對臺灣海底電纜的系統性攻擊，需要國人支持，用更多資源去對抗、維護。

許美華在臉書PO文表示，為了海底電纜被破壞的事，數發部跟中華電信出來澄清，又被同溫聲罵翻，真的沒有太委屈。

許美華同意，政府應該安定人心，公開說明目前網路維修、備援沒有問題，網路訊號也沒有斷線的立即危險，但是，在此同時，政府部門更應該告訴大家，中國漁船一再惡意破壞台灣海底電纜，長期針對台灣海底電纜的系統性攻擊，需要國人支持，用更多資源去對抗、維護，包括海巡署、數發部等相關人力和預算，否則台灣終將面臨極大的斷網危機。

許美華指出，這才是政府在全民關心海纜的時刻，更應該傳達的關鍵訊息，否則，你以為一堆青鳥笨鳥1450是在緊張、擔心、呼籲什麼？結果，今天政府部門傳遞出來的訊息是什麼？數發部這樣說，目前有3國際海纜待修。

許美華續指，「網傳9海纜全斷？數發部：國內海纜正常、3國際海纜待修復」，中華電信這樣說根本「沒要沒緊」，一切正常都沒事，「網傳多條海纜斷線 中華電信澄清：所投資電纜服務都正常」。

許美華直言，問題是「你投資的沒斷，台灣會用到的國際海纜又不是全都是你投資的」，只講自己投資的電纜都正常沒事，根本「問A答B」到底是在強調什麼？「人家做球給你殺，完全浪費一個得分的chance，行政團隊真的很不會接球欸」！

