沈慶京律師不滿檢方「講台語」 民團籲修法讓台語成為法院指定語言

台語政策推動聯盟召集人許慧盈（右）、律師黃帝穎（中）及台灣台語路協會公關部部長薛翰駿（左）等，3日舉行「莫閣獨尊中語? 法院嘛愛通講台語?」記者會，強調台語作為全民主要語言，應成為法院指定語言。（記者劉信德攝）

2025/09/03 11:03

〔記者林哲遠／台北報導〕台北地院上週審理京華城弊案，在勘驗檢察官林俊言偵訊前台北市副市長彭振聲時，沈慶京律師不滿檢方使用台語訊問，引爆衝突。台語政策推動聯盟今日召開記者會主張修正「法院組織法」第97條，將「法院為審判時，應用國語」，改為「法院為審判時，應用國家語言，必要時法院應備通譯傳譯之。」

台語政策推動聯盟召集人許慧盈指出，上週台北地方法院審理京華城案的勘驗程序中，檢察官使用台語進行偵訊，卻遭沈慶京辯護律師以違反「法院組織法」第97條「應用國語」為由提出異議。不過，台語是台灣超過八成人口皆能使用的語言，卻在司法程序中被排拒，這是對台語的制度性歧視，更等同於侵犯憲法保障人民的訴訟權。

律師黃帝穎補充，目前「國家語言發展法」規定國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制，凸顯沈慶京及其辯論律師法律的素養非常薄弱。

許慧盈進一步提及，依據主計處109年人口及住宅普查報告顯示，約31.7%的台灣人將台語作為主要語言，54.3%作為次要語言；尤其彰化、雲林、嘉義等地使用台語為主要語言者，高達6成，台灣人最早學會的語言，台語占比高達53.2%，這顯示台語是台灣最廣泛使用的本土語言。若法院不承認台語地位，就等於剝奪大多數人民在法庭上的語言選擇權。

台語政策推動聯盟強調，自2018年「國家語言發展法」通過後，國語應該被理解為「國家語言」，其中包括台語、客語、原住民族語、閩東語與台灣手語，而非僅限於中文。因此，他們要求修正「法院組織法」第97條，將法「院為審判時，應用國語」，改為「法院為審判時，應用國家語言，必要時法院應備通譯傳譯之。」

台語政策推動聯盟補充，第98條｢訴訟當事人、證人、鑑定人及其他有關係之人，如有不通曉國語者，由通譯傳譯之；其為聽覺或語言障礙者，除由通譯傳譯外，並得依其選擇以文字訊問，或命以文字陳述。｣應改為｢訴訟當事人、證人、鑑定人及其他有關係之人，如有不通曉國家語言者，由通譯傳譯之｣；第99條 ｢訴訟文書應用我國文字。但有供參考之必要時，應附記所用之方言或外國語文｣ 應刪除「方言」二字。

