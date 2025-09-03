為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台日執政黨2+2會談登場 首度擴大4+4政策會議

    民主進步黨與日本自民黨「台日外交·防衛政策」2+2會談今（3）日在台北開幕，右起民進黨立委陳冠廷與郭國文、自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親。（記者叢昌瑾攝）

    民主進步黨與日本自民黨「台日外交·防衛政策」2+2會談今（3）日在台北開幕，右起民進黨立委陳冠廷與郭國文、自民黨眾議院議員星野剛士、岩田和親。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/03 10:24

    〔記者陳昀／台北報導〕台日執政黨國會議員參與的「外交國防2+2」會談今在民進黨中央黨部舉行，會後將首度召開有日本執政黨自民黨的「台灣政策檢討專案小組」幹部與會的擴大會議。民進黨立委郭國文表示，這是首次從「2+2會談」擴大到「4+4政策會議」，兩黨同為少數執政黨，必須持續透過交流形成實質合作機制。

    2025民主進步黨-自由民主黨「台日外交‧防衛政策2+2會談」今天在民進黨中央黨部舉行，與會代表分別為民進黨立委郭國文、陳冠廷，以及自民黨眾議院議員星野剛士（外交部會長）、自民黨眾議院議員岩田和親（國防部會長），會談後將首度舉行擴大為「4+4政策會議」，自民黨的「台灣政策檢討專案小組」（PT）的幹部等將與會。

    郭國文於開幕致詞表示，這次是第6次會談，包含擴大議題的面向、人數從2+2擴大到下階段會談的4+4政策會議，這是今年最大的不同；此外，兩黨同為少數執政黨，2+2會談要持續進行，防災、海巡、海底電纜等都是重要議題，期待跟日方透過對話交流，形成實質合作機制。

    陳冠廷提到，今也將就國安相關議題、國防創新（DIU）的人才培育等與日方對話，也會就貿易相關議題深入討論。

    星野剛士指出，台灣與日本地理位置相近，關係也越來越密切，雖然自民黨近日發生重大事件，他仍選擇來台，台日關係、執政黨間的會談是非常重要的，雙方也將就外交、國防，談論到更多更廣的議題。

    岩田和親說，希望透過這次會談在經貿、防災、人才培育等領域交流，並進一步實際推動政策，更重要的是共同維持亞洲、印太區域的和平穩定，並依此進一步推動人才與經貿的合作。他強調，要透過區域和平穩定的框架，推動各方面的政策議題。

    民主進步黨與日本自由民主黨「台日外交·防衛政策」2+2會談今（3）日開幕，右起民進黨立委郭國文、陳冠廷、自民黨眾議院議員岩田和親及星野剛士。（記者叢昌瑾攝）

    民主進步黨與日本自由民主黨「台日外交·防衛政策」2+2會談今（3）日開幕，右起民進黨立委郭國文、陳冠廷、自民黨眾議院議員岩田和親及星野剛士。（記者叢昌瑾攝）

