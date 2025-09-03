10年前曾罵連戰參加九三閱兵 林月琴批洪秀柱遺忘歷史、自相打臉

國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，遭外界批評。（圖擷取自林月琴臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，遭外界批評，民進黨嚴正譴責洪秀柱甘願與中共同聲同調，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴；今（3日）中國官媒曝光洪秀柱現身北京天安門城樓畫面。對此，民進黨立委林月琴表示，十年前，連戰赴中國參加九三閱兵，洪秀柱大力抨擊，批評連戰傷害國人感情 、未顧國人感受！十年後，洪秀柱赴中國參加九三閱兵，變成自相打臉、前後矛盾、遺忘歷史、遺忘國民黨！

林月琴在臉書PO出洪秀柱於今出席中國九三閱兵，中國官媒曝光洪秀柱現身北京天安門城樓畫面，現場畫面顯示，洪秀柱身穿綠衣黑褲現身天安門城樓觀禮，座位也靠前，國民黨前主席洪秀柱今天在北京，出席中國的九三閱兵 ，同台的，是共產世界的習近平 、金正恩與普廷。這不是一場單純的閱兵表演，而是中國試圖操弄歷史的大外宣。

林月琴指出，十年前，連戰赴中國參加九三閱兵，洪秀柱大力抨擊，批評連戰傷害國人感情 、未顧國人感受！十年後，洪秀柱赴中國參加九三閱兵，變成自相打臉、前後矛盾、遺忘歷史、遺忘國民黨！

林月琴直言，身為國民黨前主席的洪秀柱，不但沒有為國民黨堅守歷史真相，反而成為中共大外宣的工具、默許中國解釋錯誤史觀，有愧於當年無數將士的鮮血與生命！請問 國民黨，這些飛彈是對準誰？你們又跟誰站在一起？

