習近平九三閱兵稱「堅決維護國家主權統一」 學者：紅色法西斯

中國今天在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，中共總書記習近平發表重要談話，宣稱解放軍要「堅決維護國家主權統一領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」。（翻攝直播）

2025/09/03 10:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國今天在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，中共總書記習近平發表重要談話，宣稱解放軍要「堅決維護國家主權統一領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」；學者洪敬富痛批，威權國家抱團取暖，紅色法西斯主義。

習近平表示，中國人民抗日戰爭是偉大卓絕的戰爭，在中國共產黨領導建立的統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵，以血肉之軀鑄長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

習近平指稱，中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭重要組成過程的部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平，做出重大貢獻。

習近平強調，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族，當年面對正義與邪惡、正義與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。

習近平說，今天人類又面臨和平還是戰爭，對話還是對抗，共贏還是零合的抉擇，中國人民堅定站在歷史一邊，站在人類文明一邊，堅定走和平發展道路，與各國人民協手構建人類命運共同體。

習近平強調，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊，全軍將士要忠實履行職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平發展做出巨大貢獻。

對此，成功大學教授洪敬富今日受訪表示，這次的九三大閱兵，中國在國際宣傳已久，習近平把「堅決維持國家主權統一領土完整」做為重要談話內容，這是「紅色法西斯」，這種統一台灣的敘事是破壞和平，與和平普世價值背道而馳。

洪敬富指出，九三閱兵是中國與威權國家抱團取暖，凸顯了與民主國家的對立性，中共在北京街頭彰顯和平勝利，只是藉由九三閱兵來竄改二戰時是由國軍抗戰的歷史，中共強調要維護國家主權統一，本質上就是紅色法西斯主義。

