黃國昌走讀3目的 葉耀元：增加社會分歧、強化民眾黨對其他人仇恨值

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

2025/09/03 10:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨8月30日藉「走讀」之名發起非法集會，與警方爆發衝突，過程中黨主席黃國昌還被拍到以手臂勒住中正一分局督察組長脖子。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析黃國昌走讀目的是增加社會內部的分歧，破壞民眾對於政府與司法體制的信任。這樣才能保持民眾黨支持者與其他人的差異性，強化民眾黨支持者對其他人的仇恨值。

葉耀元在臉書PO文表示，在禁止集會遊行的區域（總統官邸前面）進行不可能被允許的「走讀」活動，不管你有沒有申請，這用常識都可以知道是無法取得正當性的行為。不過，不要單純的把黃國昌跟民眾黨支持者的行為當作單純的「作秀」來看比較好，因為他們演的這場戲，其實背後的意圖比你想的還要複雜很多。

葉耀元分析，走讀活動第一件要做的事情，是去對法制的體制進行碰撞。透過挑戰司法、衝撞控制現場的員警，民眾黨的支持者就會取得一個更為強大的向心力，強化自身對於台灣司法體制的質疑與不信任，強化自己非法行為的正當性，因為只有在集體碰撞體制的這種衝突中，你才可以把「柯文哲所受的痛苦」轉化成「自己也受到的痛苦」。

換言之，從他們的視角來看，現在柯文哲跟民眾黨的支持者都是民進黨執政體制的受害者，即便到今天為止都沒有人可以提出民進黨政府到底在哪裡干預司法了。

葉耀元指出，走讀活動第二件要做的事情，是要去朔造黃國昌作為「悲劇英雄」的形象與定位。黃國昌當初能從學術工作者成功跳進政治圈內，不就是靠著太陽花運動的時候取得的聲勢並成功將之轉化爲自己的政治籌碼嗎？但現在，黃國昌雖然成功接任了民眾黨黨主席，但當初黃國昌在跟綠營與黃營決裂之後所養出的「昌粉」，其實不見得是「柯粉」或是其他民眾黨的支持者。正因為如此，黃國昌現在需要幾個大型的「造勢活動」，來重新強化自己是「柯文哲接班人」的身分，藉此可以收割柯粉，把柯粉成功轉化成昌粉。

葉耀元續指，走讀活動第三件要做的事情，則是要用一種「受害者」的悲劇身分，來凝聚其他反對民進黨的聲浪。因為國民黨跟民眾黨彼此享有立院多數的優勢，所以在立法院裡面不管黃國昌怎麼咆哮，怎麼秀到大家下巴掉下來，這兩個黨想要通過的法案就是可以通過，也就是他們沒有辦法扮演「受害者」的姿態，所以很難以此博取其他反綠支持者的同情，但如果以柯文哲被羈押為起點，以此去製造衝突性質的活動，民眾黨就可以吸取到「非國民黨支持者」的反綠民眾的青睞。換言之，他們就是以一般民眾的「同情心」作為自身最大的武器，繼續吸引自身的支持群眾。

葉耀元說，走讀活動最後要做到的事情，也就是在上述三點成立之後，就是要去增加社會內部的分歧，破壞民眾對於政府與司法體制的信任。這樣才能保持民眾黨支持者與其他人的差異性，強化民眾黨支持者對其他人的仇恨值。

葉耀元補充，講白了，黃國昌大可以去申請在凱道上面去抗議，甚至也可以去北平東路（民進黨中央黨部前）去搞走讀，為什麼刻意要選法律規定不能抗議的總統官邸前進行走讀活動，當然是居心叵測。也正因為如此，你不能單純的把他們當作在作秀，一定要搞清楚他們背後的意圖，才能知道如何避免落入他們的論述，或是不知道如何在輿論上進行反擊。

葉耀元直言，搞懂這套邏輯，我們才能進一步去理解黃國昌跟民眾黨所帶給台灣社會的社會現象，以及我們應該要用什麼立場來突破他們的胡說八道。要這些人醒過來的機會是不大的，但總是要有人來點破黃國昌背後的企圖吧！

