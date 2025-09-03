代侯友宜主持市政會議 劉和然談財劃法：中央勿因人設事、以喜好分配資源

新北市副市長劉和然代侯主持市政會議時表示，盼中央建立財政可長、可久的公平分配制度。（記者黃子暘攝）

2025/09/03 09:57

〔記者黃子暘／新北報導〕財政部日前公布新版財政收支劃分法下，各縣市明年度統籌分配稅款等數字，新北市長侯友宜目前在歐洲考察，仍跨洋表態新北市是全國人均預算最低的城市，統籌分配稅款跟補助款不是中央的施捨。今（3）日，新北市副市長劉和然代侯主持市政會議時也表示，盼中央建立財政可長、可久的公平分配制度，「不要因人設事、以喜好分配資源」。

劉和然說，市府現正籌編明年度預算，是為關鍵期，新北也將比去年多領407億元統籌分配稅款，感覺上會有筆較穩定的款項可納入預算編列，但仍有一般型補助款、計畫型補助款2面向要觀察。

劉和然指出，平均下來新北人均預算仍是六都最低，也非要與其他縣市搶資源，呼籲行政院建立公平分配機制，而非憑藉「個人喜好」分配財源，才是財政可長、可久的關鍵，如侯友宜所說，統籌分配稅款並非施捨，而是人民納稅錢，是中央、地方的財政重新劃分，盼中央勿「因人設事、因喜好分配資源」，勿抱持施捨心情來分配資源。

