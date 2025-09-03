為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    代侯友宜主持市政會議 劉和然談財劃法：中央勿因人設事、以喜好分配資源

    新北市副市長劉和然代侯主持市政會議時表示，盼中央建立財政可長、可久的公平分配制度。（記者黃子暘攝）

    新北市副市長劉和然代侯主持市政會議時表示，盼中央建立財政可長、可久的公平分配制度。（記者黃子暘攝）

    2025/09/03 09:57

    〔記者黃子暘／新北報導〕財政部日前公布新版財政收支劃分法下，各縣市明年度統籌分配稅款等數字，新北市長侯友宜目前在歐洲考察，仍跨洋表態新北市是全國人均預算最低的城市，統籌分配稅款跟補助款不是中央的施捨。今（3）日，新北市副市長劉和然代侯主持市政會議時也表示，盼中央建立財政可長、可久的公平分配制度，「不要因人設事、以喜好分配資源」。

    劉和然說，市府現正籌編明年度預算，是為關鍵期，新北也將比去年多領407億元統籌分配稅款，感覺上會有筆較穩定的款項可納入預算編列，但仍有一般型補助款、計畫型補助款2面向要觀察。

    劉和然指出，平均下來新北人均預算仍是六都最低，也非要與其他縣市搶資源，呼籲行政院建立公平分配機制，而非憑藉「個人喜好」分配財源，才是財政可長、可久的關鍵，如侯友宜所說，統籌分配稅款並非施捨，而是人民納稅錢，是中央、地方的財政重新劃分，盼中央勿「因人設事、因喜好分配資源」，勿抱持施捨心情來分配資源。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播