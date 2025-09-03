黃國昌有美國資產？ 四叉貓：不用回應沒關係不然老婆又要生氣了......

網紅四叉貓（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照 本報合成）

2025/09/03 10:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇先前清查黃國昌的土地時，發現黃國昌有一筆土地贈與給一名國外出生的黃姓男子，推斷其為黃國昌兒子，且為美國籍。四叉貓今發文指出，使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，發現這個名字有一輛賓士車，而這輛車未出現在2016年黃國昌當選立委時的財產申報中，這輛車目前停在紐約哪裡？該不會黃國昌在紐約有房產吧？

四叉貓今日在臉書PO文表示，使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，可以得知黃國昌在美國有一輛車，車輛識別碼（VIN）為「4JGDF7CE2DA152776」（註：不排除同名同姓的可能性），花費50美金在網站按下申請車輛詳細資料的按鈕，再等個兩天讓網站把PDF檔案寄過來。

四叉貓指出，賓士型號：2013 Mercedes-Benz GL 450 4MATIC（台灣建議售價425萬元）、購買日期：2012年11月16日、購買地點：Rochester（紐約州羅徹斯特）註：距離康乃爾大學最近的賓士經銷商，只有Rochester（羅徹斯特）和Syracuse（雪城）。

四叉貓續指，這輛車購買後沒有轉讓也沒有報廢紀錄，而且沒有申請其他州的車牌（所以只在紐約州使用），理論上現在依然登記在「kuo Chang Huang」名下。

四叉貓質疑，假設「kuo Chang Huang」就是黃國昌立委本人，黃國昌在2012～2013年獲得傅爾布萊特獎金前往美國，那時在紐約買一輛代步車很合理，可是這輛車並沒有過戶紀錄，而黃國昌2016年當選立委時的財產申報並沒有申報這輛車，難道台灣立委的美國資產不用申報嗎？還有這輛車目前停在紐約哪裡？該不會黃國昌在紐約有房產吧？喔，對了...黃國昌不用回應沒關係，不然老婆又要生氣了。

四叉貓使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，可以得知黃國昌在美國有一輛車，車輛識別碼（VIN）為「4JGDF7CE2DA152776」。（圖擷取自 臉書）

