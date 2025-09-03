為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌有美國資產？ 四叉貓：不用回應沒關係不然老婆又要生氣了......

    網紅四叉貓（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照 本報合成）

    網紅四叉貓（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照 本報合成）

    2025/09/03 10:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇先前清查黃國昌的土地時，發現黃國昌有一筆土地贈與給一名國外出生的黃姓男子，推斷其為黃國昌兒子，且為美國籍。四叉貓今發文指出，使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，發現這個名字有一輛賓士車，而這輛車未出現在2016年黃國昌當選立委時的財產申報中，這輛車目前停在紐約哪裡？該不會黃國昌在紐約有房產吧？

    四叉貓今日在臉書PO文表示，使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，可以得知黃國昌在美國有一輛車，車輛識別碼（VIN）為「4JGDF7CE2DA152776」（註：不排除同名同姓的可能性），花費50美金在網站按下申請車輛詳細資料的按鈕，再等個兩天讓網站把PDF檔案寄過來。

    四叉貓指出，賓士型號：2013 Mercedes-Benz GL 450 4MATIC（台灣建議售價425萬元）、購買日期：2012年11月16日、購買地點：Rochester（紐約州羅徹斯特）註：距離康乃爾大學最近的賓士經銷商，只有Rochester（羅徹斯特）和Syracuse（雪城）。

    四叉貓續指，這輛車購買後沒有轉讓也沒有報廢紀錄，而且沒有申請其他州的車牌（所以只在紐約州使用），理論上現在依然登記在「kuo Chang Huang」名下。

    四叉貓質疑，假設「kuo Chang Huang」就是黃國昌立委本人，黃國昌在2012～2013年獲得傅爾布萊特獎金前往美國，那時在紐約買一輛代步車很合理，可是這輛車並沒有過戶紀錄，而黃國昌2016年當選立委時的財產申報並沒有申報這輛車，難道台灣立委的美國資產不用申報嗎？還有這輛車目前停在紐約哪裡？該不會黃國昌在紐約有房產吧？喔，對了...黃國昌不用回應沒關係，不然老婆又要生氣了。

    四叉貓使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，可以得知黃國昌在美國有一輛車，車輛識別碼（VIN）為「4JGDF7CE2DA152776」。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓使用黃國昌的英文名字「kuo Chang Huang」在美國網站查詢，可以得知黃國昌在美國有一輛車，車輛識別碼（VIN）為「4JGDF7CE2DA152776」。（圖擷取自 臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播