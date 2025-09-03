中國大閱兵 美國公務船穿越海峽中線

中國93大閱兵，美國不知名船隻現身台灣海峽。（Taiwan ADIZ提供）

2025/09/03 09:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國今天將舉辦九三大閱兵，值此敏感時刻，台灣區域安全通報網站揭露，1艘不知名的美國政府公務船隻，悄悄通過台灣海峽，消息沒有獲得中國及台灣相關單位證實，今（3）日上午7點已經抵達澎湖七美海峽中線海域。

中國九三大閱兵今日上午九點登場，備受全球矚目，已有多國領導人與政要確認出席，其中包括前國民黨主席洪秀柱也會出席。

正值中國九三大閱兵敏感時刻，台灣安全通報網站，偵測到1艘不知名美國公務船，現身海峽附近，今日上午7點已抵達七美海峽中線附近海域，經緯度北緯23度327秒、東經118度230秒；上一次情況是在今年七月份，當時沒有來自中國或台灣關於該海峽過境的報告，也沒有得到美國的進一步確認。

由於美國不知名船隻，是在公海無害通過，根據1982 年《 聯合國海洋法公約 》中特別保障了公海使用上的自由，並稱之為「 公海自由 」，例如：航行自由、飛越自由、鋪設管線和電纜自由、捕魚自由、科學研究自由以及設置人工島自由。

公海應只用於和平目的，任何國家不能將公海的任何部分置於主權之下；在公海航行的船隻只會受到船旗國管轄。

9月3日上午7時美國不知名公務船，已經在七美西海峽中線附近。（Taiwan ADIZ提供）

