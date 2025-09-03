苦苓列6點揭黃國昌「成功之路」 可能連盧媽都會睡不著覺

作家苦苓發文稱「我真的很佩服黃國昌」，並指自己極度厭惡希特勒、毛澤東，但還是佩服他們真的很厲害，對黃國昌也是如此。苦苓也提出六點分析，並指這就是黃國昌的「成功之路」，並稱若持續發展下去，可能連盧媽都會睡不著覺。（資料照）

2025/09/03 09:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌自上任以來，與民進黨團、賴政府展開多次政治攻防，他在接任民眾黨主席後，更持續自詡為柯文哲發聲、多次批評總統賴清德，上週末更以走讀為名與警方爆發衝突。對此作家苦苓發文稱「我真的很佩服黃國昌」，並指自己極度厭惡希特勒、毛澤東，但還是佩服他們真的很厲害，對黃國昌也是如此。苦苓也提出六點分析黃國昌的「成功之路」，並稱若持續發展下去，可能連盧媽都會睡不著覺。

苦苓在臉書以「我真的很佩服黃國昌」為題發文稱，「我不是在反串，就像我極度厭惡希特勒、毛澤東，但我還是佩服他們真的很厲害。對黃國昌也是」。

苦苓分析，黃國昌的作為完全符合博弈理論的「以小搏大」，他從頭到尾就是以全國最有權力的人——賴清德作為對手。並提出六點分析。其一為，從「賴清德在監視器看著柯文哲」開始，黃國昌就一直挑釁賴清德，一而再、再而三地要找他辯論，甚至到今天說「賴皇放馬過來」，他就像一隻比特犬般緊咬不放。

其二為，在立法院居於關鍵少數，但他沒有在藍綠之間合縱連橫，反而是心甘情願的當「傅隨組織」，反正只要能讓賴清德政府寸步難行，他並不在乎做一個「咆哮小弟」。

其三為，大罷免的時候，他到處幫岌岌可危的藍委站台，讓國民黨欠下多少人情，而且31:O的輝煌戰果，讓很多人認為是他幫忙打敗了支持大罷免的賴清德，對2028藍白合更燃起希望。

其四為，國民黨也不得不支持他推出核三延役公投（還要進主管機關同意評估安全無虞，這根本是個廢話公投），偏偏賴清德跳出來說他要投不同意票，結果400多萬票輾壓100多萬票，黃國昌又一次打敗了賴清德。

其五為，這一次直攻總統官邸，不但自己闖過禁制區、也為了替台北市藍委報恩的蔣萬安，下令台北市警察不許擋他，任他盡情勒脖子、大玩人體衝浪，造成「公權力不敢動大立委」的全民印象，黃國昌徹底踐踏了賴清德政府的威望。

其六為，食髓知味，黃國昌下次可能去衝總統府，從6小時增加到12小時。檢察官起訴他也沒有關係，反正每次出庭都可以趁機造勢，這樣不斷創造聲量，給大家的印象就是：黃國昌是「反賴急先鋒」、「打綠大元帥」。

苦苓在文末直言，當年輕人和藍色選民都覺得黃國昌是唯一能跟賴清德對幹的人選時，最後會是什麼結果呢？可能連盧媽都會睡不著覺。他也重申「這就是黃國昌的『成功之路』，我真心不騙這麼說」。

