    苑舉正遇洪秀柱直呼「準備做烈士」 被爆侄子在中共官媒當記者

    中國今天在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，前國民黨主席洪秀柱、台大哲學系教授苑舉正赴中參加。兩人昨日在盧溝橋抗日紀念館相遇，對於台灣政府警告若與中共黨政軍有合作行為，將依法裁罰，苑向洪秀柱直呼，「我們在準備做烈士了！」（圖擷取自抖音）

    中國今天在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，前國民黨主席洪秀柱、台大哲學系教授苑舉正赴中參加。兩人昨日在盧溝橋抗日紀念館相遇，對於台灣政府警告若與中共黨政軍有合作行為，將依法裁罰，苑向洪秀柱直呼，「我們在準備做烈士了！」（圖擷取自抖音）

    2025/09/03 09:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國今天在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，前國民黨主席洪秀柱、台大哲學系教授苑舉正都參加。兩人昨日在盧溝橋抗日紀念館相遇，對於台灣政府警告若與中共黨政軍有合作行為，將依法裁罰，苑向洪秀柱直呼：「我們在準備做烈士了！」

    苑舉正遇到洪秀柱時說，「我就跟助理講，不是只有我一個人啊，你也來了，然後講說都沒消息啊」。洪接話說：「準備被批判吧！」苑則回說，「我沒那麼重要，你比較重要」；洪又說，「我也無所謂」。苑舉正最後說，「我們都無所謂」、「我們今天在這看到很多烈士，我們在準備做烈士了」、「前國民黨主席洪秀柱是愛國女士」。

    中國9月3日上午舉行包括閱兵在內的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」，除洪秀柱、苑舉正參加外，台灣出席人士尚有國民黨立委陳玉珍前助理游智彬、新黨主席吳成典等人。值得留意的是，侄子苑慶攀目前在中共中宣部下轄官媒《中國日報》擔任記者，拍攝影片介紹伯父苑舉正來北京看閱兵。

    針對在國立台灣大學任職的苑舉正參加中共九三閱兵，政府能否加以法辦？知情官員受訪表示，只要國立大學教師沒有兼學校的行政職，就不在管制內，因為大法官釋字曾做出解釋，國立大學教授未兼行政職就不算公務人員，所以即便苑舉正尚未退休，只要沒兼行政職就無法禁止參加。

    不過，陸委會已多次重申，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加活動，涉與中方從事任何形式之合作行為，如配合進行宣傳等，將依兩岸條例等法律規定裁罰。

    苑舉正侄子苑慶攀目前在中共中宣部下轄官媒《中國日報》擔任記者，其拍攝的影片介紹伯父苑舉正來北京看閱兵。（圖擷取自抖音）

    苑舉正侄子苑慶攀目前在中共中宣部下轄官媒《中國日報》擔任記者，其拍攝的影片介紹伯父苑舉正來北京看閱兵。（圖擷取自抖音）

