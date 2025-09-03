選國民黨主席？ 江啟臣笑：「我做過了」本人宣布不參選

立法院副院長江啟臣。（資料照）

2025/09/03 09:04

〔記者劉宛琳／台北報導〕「我做過了，本人宣布不參選！」國民黨主席選舉登記在即，曾任國民黨主席的立法院副院長江啟臣今接受訪笑說不參選，「祝福大家」；被問到看好誰？他僅表示，黨內民主、公平競爭。

江啟臣上午接受「千秋萬事」廣播專訪，談及黨主席話題，他表示，這個過程大家君子協定、願賭服輸，重點是黨內形成共識，因為社會和民眾對國民黨仍有期待，國民黨不要讓民眾失望，黨的下一個領導者很重要，黨主席對於2026、2028要有使命感，要知道對內對外該做什麼。

請繼續往下閱讀...

江啟臣表示，國民黨員和支持結構很廣，在人選上能夠形成共識最好，如果不行，就要有一個民主的機制讓黨員做選擇，不管是誰擔任未來的任務都很艱鉅，對內包含黨的勢力和系統，還有路線的爭議，化爭議成為前進的力量，雖然過去常喊要團結，但團結不是嘴巴喊，要對內去凝聚。

江啟臣說，對外也很辛苦，國民黨代表的價值不是保守對抗，而是務實理性，能監督、執政，國民黨現在能拿來證明的最強證據就是執政縣市，這是中道理性能夠為民服務的力量，也是中央執政的基礎。國民黨是最大在野黨，和其他政黨有很好的合作還是過半的，能夠把國會帶領好，這任黨主席恐怕要發揮很大的力量和時間。

談及大罷免期間接見外賓，江啟臣說，「你怎麼可能會被罷免，這太荒謬了吧！」他今年在接見外賓時，很常被問到這個問題，但他都告訴他們，台灣人民是很有智慧的，他相信人民。他也說，這些外賓也想要聽到不同政黨的聲音，在接觸其他政黨後發現和他們聽到的有些落差。

江啟臣表示，他和立法院長韓國瑜的共識就是，國內再怎麼吵怎麼鬧，那是國內的事情，但對外是一致的，面對國家安全團結在一起，支持國防，外交也是如此，爭取中華民國最大的空間，這是朝野共識，不會因為不同政黨或是在野黨就不支持國防和外交。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法