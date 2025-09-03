出現第9人表態參選國民黨主席 士官出身律師李漢中

永嘉法律事務所主持律師李漢中宣布參選國民黨主席。（李漢中提供）

2025/09/03 09:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將於10月18日舉行黨主席選舉投票，預定9月15日至19日辦理參選人領表作業，18、19日受理候選人登記，雖然目前沒有大咖人物表態參選，但已呈參選爆炸局面，今天凌晨出現第9位參選人、永嘉法律事務所主持律師李漢中，他在參選聲明中痛批國民黨衰敗、無能，才會造就民進黨的執政失能，違憲亂法，誓言要引領國民黨重生，回到總統府！

自稱士官出身，俗稱黑手，真正來自基層，經苦讀獲得法學博士，執業律師近30年的李漢中表示，眼下台灣亂局正源於賴清德總統的胡作非為，在野黨的失職，國民黨當然難辭其咎，現在的國民黨不僅支持度下降，連做個反對黨都不稱職，一個小小簡單的罷免連署，竟也能造成黨工被起訴，若要改變現今混亂的格局，讓台灣未來的政治更穩定、經濟更發達，必須先從改造國民黨著手。

李漢中提出國民黨的改革方案，包括重拾黨核心價值，也就是三民主義、五權憲法，推動世代更迭，並從黨籍總檢做起，落實黨務變革、組織再造，在兩岸政策方面，應該反共不反中，鞏固國防，追求和平，並為執政準備，要強化國民黨智庫功能，建立影子內閣。

目前已表態參選國民黨主席者，包括孫文學校總校長張亞中、國民黨立委羅智強、前國民黨立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林以及前國民黨國大代表蔡志弘以及李漢中，另外，前國民黨副主席郝龍斌、前台中市長胡志強以及台中市長盧秀燕，黨內各方都有人在勸進中。

