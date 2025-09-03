民眾黨惡搞「走讀」！「陸蟹學者」深度嘲諷引共鳴

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌涉勒頸警員。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/03 08:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「物種學名用拉丁文，是因為它不會隨著時代變味，不像某些人把『走讀』搞成違法集會的代名詞！」一位自稱「理性陸蟹學者」的專家昨日痛批民眾黨的「走讀亂象」，直指其將傳統詞彙扭曲，拿科學命名是用拉丁文來反諷。學者以幽默卻犀利的口吻點名民眾黨主席黃國昌等人，嘲諷他們把「走讀」的意涵從文化行旅、教育學習，硬生生改成「衝撞、遊行、霸凌」，堪稱語言界的「毀滅性創新」。

「理性陸蟹學者」解釋，物種學名採用拉丁文這類「死語」是因為其詞義固定，不會因時代變遷而扭曲。

請繼續往下閱讀...

「試想，若我命名『走讀擬相手蟹』，原意是形容這隻陸蟹愛在沙灘上悠然漫步，結果到了黃國昌時代，後人竟以為這蟹是『違法集會蟹』，專搞陳抗、造勢！」學者揶揄，若用活語言如中文或英文命名，詞義隨時可能被「民眾黨式走讀」改得面目全非，科學的嚴謹性將蕩然無存。

「這就是為什麼科學家堅持用死語！」學者強調，拉丁文不會因為某黨的街頭運動就改變詞義，確保物種命名的永恆性。反觀民眾黨的「走讀」，從學習探究淪為政治鬧劇，簡直是對語言的「霸凌」。他更諷刺，若前人當時選擇用中文命名，「走讀擬相手蟹」可能被誤解為「違法集會擬相手蟹」，恐怕連螃蟹都要抗議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法