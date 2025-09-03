徐巧芯機場遇王義川 假裝粉絲要合照被回這句話

徐巧芯在社群發文稱半路巧遇民進黨立委王義川，還假裝是粉絲上前要求合照，不過王義川一見是她，立刻起身並直言「不想理妳」，相關畫面引發網友議論。（圖擷自threads）

2025/09/03 09:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯挺過726大罷免，自掏腰包帶領助理團隊前往捷克員工旅遊，昨晚她在社群發文稱在機場巧遇民進黨立委王義川，還假裝是粉絲上前要求合照，不過王義川一見是她，立刻起身並直言「不想理妳」，相關畫面引發網友兩極評論，有人質疑王義川沒風度，也有人質疑徐巧芯「公然騷擾」、「你滿白目的耶，難怪顧人怨」。

徐巧芯昨晚在社群平台Threads發出一段短影片，內容只見她拿著手機自拍，並稱「看看我遇到誰（欸不要說我偷拍我們是員工旅遊）」。透過影片可看到徐巧芯假裝是粉絲，並湊到餐桌旁詢問王義川「先生你好，我是你的粉絲，可以跟你拍照嗎？」

不過隨後徐巧芯也摘下墨鏡並笑稱「沒有啦，我是你的同事。認出來了嗎？哈哈哈哈」王義川一見是她，也立刻起身離場，並直言「不想理妳」。

這段畫面吸引逾1.7萬人按讚，並有近2千則留言，徐巧芯也留言稱「待會找他推銷粉底『義』」，不少支持者也稱「綠營男士都這麼沒風度喔阿哈哈哈哈」、「粉底川為什麼轉身離開」、「比柯建銘還沒風度，柯建銘現在還會跟藍白正常聊天講話欸」、「就喜歡看到民進黨氣的牙癢癢，但又拿你沒輒的樣子」。

不過也有網友質疑「無聊沒禮貌當有趣。如果我朋友突然拿手機拍我入鏡還發上網，我會很不舒服」、「員工旅遊就可以這樣拍？什麼邏輯啊？完全是在騷擾欸，超沒禮貌」、「心術不正的人才在那邊打擾人家的私人時間」、「徐巧芯在餐廳公然騷擾王義川，明知對方不願理會，卻仍自以為有趣，把這樣的侵犯私領域行為放上社交平台炫耀。這樣的舉止不僅失格，更令人震驚」。

不過針對相關質疑，徐巧芯則稱「看對誰囉」、「是喔，他後來有跟我同事拍照，因為他以為是青鳥」。

