智庫：中國在台專屬經濟區鑽探 逼近東沙限制水域

2025/09/03 09:59

〔中央社〕美國智庫今天指出，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。專家示警，越南過去因持續抗議才成功阻止北京推進，若台灣選擇沉默，恐使中國「蠶食」主權成為常態。

美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）透過開源影像分析，發布報告「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」，指出北京對台施壓的手段已擴展至石油鑽井平台。

報告顯示，這些設施由國營「中國海洋石油總公司」（中海油）所有，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）及2座半潛式平台，全部位於台灣主張的專屬經濟區（EEZ），靠近東沙群島。

東沙群島位於南海東北側，距台灣本島約444公里，島上設有駐軍。

報告指出，自7月起，中海油將半潛式鑽井平台「南海二號」深入台灣EEZ，距東沙限制水域僅約30英里；而過去鑽井平台甚至曾逼近至770碼（約0.7公里）。

未經允許的鑽探行為，正是中國「灰色地帶」行動的典型模式，藉此推進領土主張、逐步建立管轄權，並在不引發公開衝突下塑造有利局勢，常以商業活動作掩護。

報告強調，中海油的設施多以鋼製導管架（jackets）建造，容易改裝，可作為臨時或永久、商業或軍事用途。這些結構長期遭忽視，使北京能在和平時期施壓，戰時更可能轉化為軍事資產，甚至支援封鎖、炮擊或侵略行動；若加裝感測器，更能強化「殺傷鏈」能力。

另有專家指出，鑽井區常年雲層覆蓋，使中國得以隱匿行動；加上大部分衛星營運商不收集離岸區影像，僅有掌握合成孔徑雷達（SAR）的國家能及早監控。

詹姆士敦基金會警告，北京已在台灣EEZ成功設置鑽井平台，而這在越南屢屢失敗，原因正是越南持續抗議。如果能展現警覺並謹慎反制，雖無法終止所有挑釁，但至少能延緩甚至阻止北京擴張，避免逼近危險臨界點。

反之，沉默與不作為只會助長中國行動。

中海油是中國最大的海上油氣生產業者，並在美國「財星」雜誌2025年全球500大企業中排名第65。

2012年，時任中海油董事長王宜林對「華爾街日報」（The Wall Street Journal）表示，大規模深水鑽井平台是「我們移動的國土和戰略武器」。

