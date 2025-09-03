挺罷民眾823後遭警傳訊 台中藍委回應沒告人

「中二解顏」發言人林宣宏（中）說，若有志工被告，會在第一時間對外發布消息。（資料照，記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕823罷免投票日過後不到兩週，有台中民眾反應，陸續收到違反選罷法傳訊通知書，需到警局接受調查，藍委顏寬恒、羅廷瑋團隊都說選後並未提告，而反共護台志工聯盟表示，民眾就算非罷團成員，也可能涉違選罷法被告，將陸續提供律師團法律協助。

「居然也收到這個！」台中挺罷人士反應在823後，收到違反公職人員選舉罷免法傳訊通知書，需到台中市刑大接受偵訊，懷疑遭到「罷免結束的算帳」，民眾稱是中二選區選民，罷免藍委羅廷瑋的罷團「中六敲羅」稱有志工中獎，而「中二解顏」發言人林宣宏說，若有志工被告，會在第一時間對外發布消息。

「中六敲羅」領銜人呱呱（林熲珉）表示，曾因違反選罷法收到北檢傳票，趕往台北偵查庭應訊發現是羅廷瑋提告，823後不知道羅有沒有撤告，面對司法壓力備感沉重，仍會勇敢應對，很感謝反共護台志工提供法律援助。

羅廷瑋團隊強調，選後並未對罷團提告，不清楚是由國民黨中央或黨團發出，國民黨立委顏寬恒團隊表示，並未在823選後提告。

反共護台志工聯盟發言人簡嘉佑說，不一定是台中藍委提告，藍委陳玉珍曾代表黨中央及國民黨立院黨團，前往北檢按鈴告發多個罷免藍委團體，警方於選後陸續傳訊，挺罷民眾也會提告，將提供法律協助，避免選後的恐怖情人式政治追殺。

