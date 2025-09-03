黃國昌「走讀」勒警 翁達瑞批：做錯事還氣焰囂張

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌涉勒頸警員。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨8月30日藉「走讀」之名發起非法集會，與警方爆發衝突，過程中黨主席黃國昌還被拍到以手臂勒住中正一分局督察組長脖子。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）對此發文質疑，黃國昌做錯的事情還氣焰囂張，原因之一是台北市長蔣萬安的縱容；原因之二是警政署的軟弱。他也批評「黃國昌冒犯的不是個別員警的身體，而是民主制度下人民授予警察的公權力」，並直言「做錯事卻又氣焰囂張的人，最終的下場都很難看」。

翁達瑞在臉書以「為何黃國昌氣焰囂張？」為題發文指出，「我不敢相信這是我看到的黃國昌，氣焰囂張到不可一世的地步：將貪瀆案件泛政治化，未取得集會遊行許可就號召群眾到管制區抗爭。帶頭衝撞維持秩序的員警，甚至動手勒著一位警察的脖子。面對記者的質問時，狡辯只把手放在警察肩膀，還責怪記者問太多。獲知可能被查辦後，用賴皇稱呼賴總統，還嗆聲放馬過來，沒有在怕」。

翁達瑞批評，黃國昌目無法紀，甚至目中無人。上面列舉的這些事，沒一件道理站在黃國昌那邊。沒道理卻又敢硬幹與硬拗，為何黃國昌氣焰囂張至此？

翁達瑞直言，原因之一是台北市長蔣萬安的縱容；原因之二是警政署的軟弱！他表示黃國昌用手臂勒住員警脖子，已是「妨害公務」的現行犯，警方應該當場逮捕。若警方擔心刺激群眾，在抗爭結束後也要將黃國昌拘提到案。

翁達瑞質疑，因為警政署沒有動作，黃國昌才可能在外面繼續囂張，甚至砲打賴總統。他也批評，「警政署沒動作就罷了，還任由受害員警接受媒體的採訪，說出黃國昌『不慎碰到他脖子，沒有惡意』的體貼話」。

翁達瑞強調，這位員警身著國家制服，執行人民賦予的公權力。黃國昌冒犯的不是個別員警的身體，而是民主制度下人民授予警察的公權力。

翁達瑞也指出，簡單講，黃國昌用手臂勒住員警的脖子時，就是在與全民為敵，但警方卻沒有逮捕，上級主管機關也無懲處，連政府高層都默不作聲。難怪黃國昌氣焰囂張！

翁達瑞也強調，「我要提醒黃國昌：當你做對的事情，可以理直氣壯，甚至氣焰囂張。當你做錯的事情，就算有官員縱容，還是低調一點比較好」、「我的人生經驗告訴我，做錯事卻又氣焰囂張的人，最終的下場都很難看。柯文哲就是很好的借鏡」。他在文末也直言「為何黃國昌氣焰囂張？我的答案是不知死活！」

