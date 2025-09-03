公布台美關稅談判關鍵照片打臉假訊息！ 知情人士還原始末

行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克合影。（資料照，行政院提供）

2025/09/03 06:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院8月29日首度公布台美關稅談判照片，不過，財經網美胡采蘋、反紫光奇遊團成員許美華等人都認為有關鍵照早該出手，但知情人士解釋，台美歷經4輪實體談判都沒有拿出來，是基於保密原則以及與美方的默契；而這次是因有錯假消息指稱談判團隊在酒店與美方視訊，蓄意誤導民眾與社會輿論，經聯繫後，在美方同意下，才公布照片。

知情人士強調，台灣因國際處境關係，並不像其他國家，在談判過程中，可以公布與美方談判團隊的合照；事實上，連台灣的部會首長出訪非邦交國，與對方同等級的部長合影並晤談，如要發布新聞稿與照片，也必須取得對方同意。至於這些是否來自於中方壓力？他則說，「這不方便代對方回答」。

相關人士也補充，擔任外交官多年的前總統府秘書長李大維，他在回憶錄《和光同塵》談到台灣總統過境美國時，室內場合現場不得有攝影，文字記者雖可發稿，但不得有現場畫面，而發言人、其他團員在美國境內時也不得向媒體說明。而公布台美談判照片，也要有雙方的共識。

知情人士也說，其實我方在4輪實體談判會後的新聞稿，說明我方談判團隊會晤的代表層級、會議天數、議題範圍，內容都是基於台美雙方共識，經美方確認。不過，當有人刻意虛構台灣談判團隊在華府酒店與美方視訊，沒有見到美方談判團隊，政府不得不處理，我方當天立刻與美方聯繫，希望公布雙方會面的照片，由於時差關係，在8月28日深夜取得同意後，才在29日一早7點半公布。

他並透露，行政院公布的三張照片，若仔細看其中副院長鄭麗君與美國貿易代表葛里爾的兩張照片，從葛里爾的領帶花色可以看出談判是不同ㄧ天，而其中一天，其實是我方同時與葛里爾及商務部長盧特尼克在美國貿易代表署會面磋商。

行政院長鄭麗君與美國貿易代表葛里爾進行會談。（資料照，行政院提供）

行政院副院長鄭麗君與美國貿易代表署代表葛里爾合影。（資料照，行政院提供）

