大罷免後AIT找藍白會談、美參院軍委來台見賴清德 他揭背後動機

美國在台協會8月25日釋出處長谷立言與國民黨立委們會談的照片。（圖翻攝自AIT臉書）

2025/09/03 00:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726、823大罷免全數告吹，民進黨和台派士氣重創，美方隨即展開動作，美國在台協會（AIT）接連找來國民黨立委們和民眾黨主席黃國昌會談、安排美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker, R-MS）等重量級議員訪台，一下機就晉見賴清德總統，引發熱議。對此，總體經濟學家吳嘉隆指出，看來美國是真的出手了，短期目標就是穩住賴清德政權！

吳嘉隆2日在臉書發文說，「這兩天發生的兩件事情，在我看，可能代表美國在開始關注台灣的內部政治，短期目標是穩住賴清德政權。第一件事情是AIT處長與藍白立委當面溝通，主要意思是不要任性削減國防預算。在國家安全議題上，政黨之間是競爭，而不是鬥爭，因為這涉及國家安全與國家整體利益。在民主社會，通常政黨之間的區別，在於他們所代表的社會階級，例如有人代表資本家，有人代表勞工，有人代表社會上層，有人代表社會下層。於是，在財政、經濟、教育、醫療健保、社會福利方面，不同階級之間可能需要利益的平衡與交易，但是，一旦涉及國家整體利益，那通常不同政黨之間會協調出一個跨黨派的共識，而不是在這裡展開政黨鬥爭。」

請繼續往下閱讀...

「AIT找藍白立委談國防預算，弦外之音等於是說，要藍白立委別搞過頭，更別成為中共的代理人，做起中共的內應，或者與中共遙相配合。所以，這是帶有警告的意味，就是回頭是岸的意思。另外一個弦外之音，等於是跳過執政的民進黨，說好聽一點，是替民進黨解決問題，說不好聽一點，是覺得民進黨的執政能力有問題，美國已經耐不住了，親自跳下來處理。總之，AIT的這個動作，原本應該是拿國防預算的事情與執政黨來談就可以，而不是跳過執政黨，直接與在野陣營會談。美國要對付藍白立委，如果真的要撕破臉，當然是有足夠的手段，現在等於是先禮後兵。這也算是大罷免大失敗之後，美國開始出手了，不能讓藍白立委一直囂張下去。」

他接著說：「第二件事情是，透過AIT的安排，美國參議院軍事委員會主席親自跑一趟台北，除了在松山機場直接與媒體會面之外，直接到總統府見賴清德總統。據媒體報導，一個重要議題是美國與台灣在武器生產上要合作，在我看，這樣的議題在美國參議院召開記者會宣布一下，效果會更好，至少目前沒有緊迫感跑來台灣宣布這樣的事情。也就是說，實質議題的緊迫感並不足夠，所以跑一趟台北，應該是政治上的姿態比較重要，也就是說，這個軍事委員會主席的姿態所產生的政治效果，是來支持賴清德的，這意味著短期內，美國政府希望撐住賴清德政權。」

「賴清德的民調最近在下滑，大罷免大失敗之後，這個下滑趨勢幾乎確立了。美國看來看去，可能覺得還是有必要做出姿態來支持賴清德，至少要讓這個民調下滑趨勢能夠扭轉，能夠觸底反彈。綜合這兩件事情，美國應該是覺得有必要親自介入台灣的內部政治，也就是感覺賴清德政府能不能贏得2028年的連任有一些陰影，已經到了不能任由事態一直發展下去，形成惡性循環。」

吳嘉隆認為，「這一陣子，台灣與美國的關稅談判可能讓美國很失望，派出來的談判代表不夠強，議題的掌握也不夠，於是美國給台灣的對等關稅，就比台灣這邊所在乎的日本與韓國還要高5％，其實這是在對賴清德發信號，表達美國對他的不放心。賴清德派出的主要談判代表是行政院副院長鄭麗君，她之前是文化部的部長，與經貿議題比較有距離，雖然兩個談判副手楊珍妮與顏慧欣有專業能力，但是顯然美國這邊接觸之後覺得台灣這邊跟不上來，沒有抓到川普政府的節奏，還在做一些沒必要的抗拒，所以才會有這％的差距，這樣解讀應該是合理的。」

「當然了，直接導火線可能是大罷免大失敗之後，美國這邊對賴清德掌握台灣政局的信心，有了動搖。這一點可能是民進黨沒有全力動員，來支持大罷免，來改變國會的運作，有關係。也許，私底下來說，美國目前還是想支持賴清德政權，不希望看到台灣政局陷入中共所樂見的內部撕裂與僵局。」

賴清德8月30日接見美國參院軍委會主席韋克爾（右3）及費雪參議員（左3）。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法