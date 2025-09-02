馬政府至今16年國慶主視覺超級比一比 網嘆：沒比較沒傷害

有網友整理出2010年至今的國慶主視覺。（圖翻攝自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕國慶籌備委員會今天（2日）公布今年雙十國慶主視覺，掀起網路兩極評論。有平面設計師翻出前總統蔡英文執政8年的國慶主視覺來「超級比一比」，忍不住慨歎「沒有比較沒有傷害」，引起熱議。

國慶籌備委員會週二公布國慶主視覺，今年的雙十標誌以兩道彎曲的筆觸交織而成，顏色選用飽和度較低的國旗藍色與紅色，下方延續去年的做法，寫著「中華民國生日快樂」以及國旗圖樣，英文是「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow.」。

慶籌會秘書長吳堂安說，這次主視覺設計為立法院長兼主委韓國瑜所訂主題延伸創作，今年國慶日的主題為「中華民國生日快樂」，主視覺是以雙十的形狀設計，結合中華民國國旗的色彩「青天、白日、滿地紅」，象徵中華民國在這世上永不抹滅的歷史文化傳承的意涵。

不過，今年國慶主視覺引發網友兩極評論，有人稱讚比去年好看，也有人酸「藍紅的確一家親」、「華國美學」。還有人貼出第一次國共內戰和抗日戰爭期間由中共領導的「中國工農紅軍（八路軍）」軍服做對比，直呼與今年國慶主視覺的色調高度相似，

一位平面設計師今天在Threads分享蔡英文執政（2016年到2023年）這8年的國慶主視覺，拿來和2025年的相比，直呼「沒有比較，沒有傷害」。有網友在底下進一步整理出從馬英九政府時期開始至今年的所有國慶主視覺（2010年到2025年），「2010到2015就是個沒有文化底蘊的設計，醜到一個極致的華國美學，小學生用非常好色還是文字藝術師做的嗎？」

其他鄉民紛紛留言說，「生活在同一個臺灣，真不理解為何換個政黨，美感整個落差如此大」、「」、「2025說是沉穩配色，但就是讓人覺得沒有活力感」、「還是不懂為何堅持一定要國旗的配色，雙十這個形狀就已經能代表中華民國國慶了」、「726、823之後，看到這類的都會想，應該是主流民意會認同和喜歡吧」、「沒文化草包的極限就是這樣，60%民意高興就好」、「韓國瑜主導的兩屆，是不是這十年內沒有設計師出來分享是自己作品的兩屆？」、「2025變共青色……」。

