為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「走讀」被傳喚！黃國昌喊「衝我來」再嗆要追究警所長意圖扣車搶鑰匙

    民眾黨8月30日在台北市舉行「走讀」遊行，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（擷取自民眾之聲YouTube）

    民眾黨8月30日在台北市舉行「走讀」遊行，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（擷取自民眾之聲YouTube）

    2025/09/02 22:21

    〔記者林哲遠／台北報導〕警方偵辦民眾黨「走讀」活動推擠拉扯員警脫序事件，今日正式寄發通知書給民眾黨主席黃國昌。對此，黃晚間發文高喊：「請賴清德要就衝著我一個人來，不要波及無辜，儘管放馬過來！」更嗆會追究警察編號5031仁愛所所長意圖扣車搶鑰匙的違法行徑。

    黃國昌表示，他今日下班前辦公室未接獲通知書，無法代警方證實是否已寄出。830司法改革公民走讀係和平理性之活動，賴清德為掩飾濫用司法追殺政黨之可恥行徑，竟施以民進黨在野時嚴詞批判之集遊惡法對付手無寸鐵的公民，墮落為自己過去最厭惡的模樣，令人遺憾。

    「面對國家機器的步步進逼，本人不會有一絲畏懼，儘管放馬過來！」黃國昌強調，請賴清德要就衝著他一個人來，不要波及無辜，警察編號5031仁愛所所長光天化日下意圖扣車搶鑰匙的違法行徑不追究，反倒是想用司法追殺阻止違法行為民眾黨的夥伴，天底下豈有這種道理？民眾黨與他將全力協助被追殺的夥伴，並追究警察編號5031員警之違法行為，絕不寬貸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播