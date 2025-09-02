「走讀」被傳喚！黃國昌喊「衝我來」再嗆要追究警所長意圖扣車搶鑰匙

民眾黨8月30日在台北市舉行「走讀」遊行，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/02 22:21

〔記者林哲遠／台北報導〕警方偵辦民眾黨「走讀」活動推擠拉扯員警脫序事件，今日正式寄發通知書給民眾黨主席黃國昌。對此，黃晚間發文高喊：「請賴清德要就衝著我一個人來，不要波及無辜，儘管放馬過來！」更嗆會追究警察編號5031仁愛所所長意圖扣車搶鑰匙的違法行徑。

黃國昌表示，他今日下班前辦公室未接獲通知書，無法代警方證實是否已寄出。830司法改革公民走讀係和平理性之活動，賴清德為掩飾濫用司法追殺政黨之可恥行徑，竟施以民進黨在野時嚴詞批判之集遊惡法對付手無寸鐵的公民，墮落為自己過去最厭惡的模樣，令人遺憾。

請繼續往下閱讀...

「面對國家機器的步步進逼，本人不會有一絲畏懼，儘管放馬過來！」黃國昌強調，請賴清德要就衝著他一個人來，不要波及無辜，警察編號5031仁愛所所長光天化日下意圖扣車搶鑰匙的違法行徑不追究，反倒是想用司法追殺阻止違法行為民眾黨的夥伴，天底下豈有這種道理？民眾黨與他將全力協助被追殺的夥伴，並追究警察編號5031員警之違法行為，絕不寬貸。

