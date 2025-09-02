林岱樺：民眾希望看到賴清德與柯建銘坐下來好好溝通

林岱樺接受矢板明夫專訪，暢談大罷免後政局及市長選舉。（林岱樺服務處提供）

2025/09/02 21:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕立委林岱樺今（2）日接受媒體人矢板明夫「寶島全世界」節目專訪，針對大罷免後民進黨內部檢討，直言此刻就是民進黨改革的最佳時機，只要賴清德堅持改革，自己一定會是最堅強的戰友，林岱樺直言，民眾希望看到賴清德與柯建銘坐下來好好溝通，黨內沒有什麼事情不能談的。

矢板明夫指出，大罷免後民進黨內部出現找戰犯情況，許多責任似乎集中推給黨團總召柯建銘一人，質疑這樣的氛圍是否已偏離民進黨創黨以來的民主精神？林岱樺則回應，她認為民進黨的創黨精神並未偏離，但近期確實失去改革的動力，她強調執政者必須擴大討論圈與決策圈，強化與不同世代的溝通能力。

針對國際局勢與內政挑戰，矢板明夫進一步詢問，在台美關稅壓力、中國威脅與南部風災等國難等級情勢下，是否應由總統親自出面，強化朝野對話？林岱樺表示，連美方都透過AIT積極與藍綠白政黨領袖對話，台灣也應展現對內團結的能力，她強調，賴總統不論與在野或是黨內對話，沒有什麼事情是不能談的，朝野合作是讓人民看見執政者有能力凝聚共識。

矢板明夫詢問，經歷司法風波後，林岱樺是否仍對參選高雄市長有信心？林岱樺則回應，高雄經歷謝長廷、陳菊到陳其邁的三任改革，產業已從傳統重工走向先進製造，她擔任民代25年，以勤跑地方知名，除了來自縣區的背景也熟悉市區發展，對延續高雄的城市改造深具信心。

矢板明夫最後提問，對於同黨內有意參選者是否感到壓力？林岱樺則回應，許智傑擅長科技、邱議瑩熟悉文化、賴瑞隆推動觀光，都是黨內優秀人才，她有信心整合大家的優點，成為最具勝選與執政能力的高雄隊。

