為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    洪秀柱：民進黨恐嚇阻止人民參與93紀念顯示心虛

    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    2025/09/02 21:27

    〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今日上午聲明將參加明天的中國大閱兵活動，引來綠營強烈質疑，洪秀柱今晚在臉書發文回應強調，自己參加93紀念是緬懷先烈，民進黨不應該用恐嚇阻止人民銘記歷史，若執意恐嚇阻止人民參與紀念，不僅顯示心虛，更是再次背離台灣社會對抗戰歷史的情感。

    對於有人質疑10年前她參選總統時，反對前國民黨主席連戰參加中國閱兵，如今卻又出席，洪秀柱說，兩岸局勢早已180度轉變，10年前是兩岸大交流的時代，有所「和」也有所「爭」，爭的是中國的代表權，有意見的是對日抗戰的話語權，如今民進黨政府不僅放棄中國代表權，甚至連台灣光復所依憑的抗戰勝利，也被矮化為「戰敗國的終戰紀念」，面對這樣的現實，難道大家還能沉默嗎？

    洪秀柱強調，我們沒有權力原諒日本侵華惡行，因為這段歷史不是可以隨意抹去的，而是必須代代傳承的民族記憶，然而令人痛心的是，民進黨政府卻從8月14日至今不斷透過陸委會、外交部恐嚇若有政黨、團體或個人參加93紀念活動，若「配合進行宣傳」就可能遭到裁罰，她要問，參加紀念抗戰勝利，公開講一句「不忘歷史、不忘先烈」，也算「配合宣傳」嗎？難道紀念為國捐軀的先烈，也要先經過民進黨批准？這不僅是對人民言論自由的箝制，更是對歷史真相的壓抑。

    她還說，此次行程完全合法合規，她個人並非「兩岸人民關係條例」所規範的現職公務或軍方人員，同時離開立法院副院長之職也已10年，且無任何合作行為，政府卻硬要打壓百姓、隨意貼標籤。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播