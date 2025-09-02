洪秀柱：民進黨恐嚇阻止人民參與93紀念顯示心虛

前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今日上午聲明將參加明天的中國大閱兵活動，引來綠營強烈質疑，洪秀柱今晚在臉書發文回應強調，自己參加93紀念是緬懷先烈，民進黨不應該用恐嚇阻止人民銘記歷史，若執意恐嚇阻止人民參與紀念，不僅顯示心虛，更是再次背離台灣社會對抗戰歷史的情感。

對於有人質疑10年前她參選總統時，反對前國民黨主席連戰參加中國閱兵，如今卻又出席，洪秀柱說，兩岸局勢早已180度轉變，10年前是兩岸大交流的時代，有所「和」也有所「爭」，爭的是中國的代表權，有意見的是對日抗戰的話語權，如今民進黨政府不僅放棄中國代表權，甚至連台灣光復所依憑的抗戰勝利，也被矮化為「戰敗國的終戰紀念」，面對這樣的現實，難道大家還能沉默嗎？

洪秀柱強調，我們沒有權力原諒日本侵華惡行，因為這段歷史不是可以隨意抹去的，而是必須代代傳承的民族記憶，然而令人痛心的是，民進黨政府卻從8月14日至今不斷透過陸委會、外交部恐嚇若有政黨、團體或個人參加93紀念活動，若「配合進行宣傳」就可能遭到裁罰，她要問，參加紀念抗戰勝利，公開講一句「不忘歷史、不忘先烈」，也算「配合宣傳」嗎？難道紀念為國捐軀的先烈，也要先經過民進黨批准？這不僅是對人民言論自由的箝制，更是對歷史真相的壓抑。

她還說，此次行程完全合法合規，她個人並非「兩岸人民關係條例」所規範的現職公務或軍方人員，同時離開立法院副院長之職也已10年，且無任何合作行為，政府卻硬要打壓百姓、隨意貼標籤。

