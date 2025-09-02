南投縣統籌分配款增加144億「比預估多」 許淑華：還沒確定

對於南投縣統籌分配稅款增加144億元，縣長許淑華說，還沒確定。（記者張協昇攝）

2025/09/02 19:58

〔記者張協昇／南投報導〕財劃法修法後，各縣市大幅增加統籌分配稅款，南投縣政府原本估算增加138億元，但近日收到公文顯示增加144億元，比預估的增加6億元。對此，南投縣長許淑華今天（2日）說，部分縣市增加的統籌分配稅款比估算的少，甚至比原來的分配稅款還少，財政部已說將重新計算，因此南投縣最後究竟能夠分配到多少錢？還要等中央重新計算後才能確定。

許淑華指出，今年立法院通過的財劃法修正案，縣府估算可增加138億元統籌分配稅款，前兩天收到公文後，顯示增加144億元，比原先預估的增加6億元，但也有幾個縣市是短收的，財政部也有提出來，認為可能是分配公式計算沒有很精準，導致如外島縣市部分，分配到的統籌分配稅款竟比原來還少，財政部已說要約談各縣市政府，並重新計算。

許淑華也說，南投自籌財源大約只有12％，預算都要仰賴中央的統籌分配稅款及補助款，中央今年5月對南投刪減了35億元的一般性補助款，雖已透過追加預算回補，看來應會如期回補，縣府將依計畫償債，但縣府也擔心中央會不會提高計畫型補助款地方負擔比例，也就是東看起來是有補給我們，可是西的部分又扣掉了一些，卓榮泰院長說會邀集各縣市長商討財政劃分問題，由於行政本一體，希望中央能釋出善意，地方政府就會配合，讓財政能公平穩定運作。

