參加賴清德「讀書會」後變綠了？ 黃暐瀚回應邱毅爆料 無奈吐心聲

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

2025/09/02 21:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃暐瀚多次批評國民黨，不少藍軍痛罵他變成「綠暐瀚」，昨天（1日）還在自己的節目上被國民黨立委羅智強當面洗臉「有愧媒體人使命」，今天（2日）前立委邱毅又爆料，指稱黃暐瀚參加過總統賴清德的「讀書會」，自那之後整個人就變了。對此，黃暐瀚傍晚在臉書澄清，他從沒聽過賴清德有什麼讀書會，從未受邀也從未參加；他無奈寫道，講了大概也是白講，「接受錯誤的訊息的人，還是依舊相信錯誤的訊息」。

針對羅智強週一上黃暐瀚主持的節目《POP撞新聞》開嗆一事，邱毅今天凌晨在臉書發文指稱，黃暐瀚真的變了，明顯由藍轉綠，「在蔡英文執政末期，賴清德與黃暐瀚之間有些互動，黃暐瀚參加過賴清德的讀書會，從那時開始，黃暐瀚就只批蔡英文，卻寬待賴清德。賴清德執政以後，黃暐瀚更加明顯的倒向賴清德，而賴清德也很禮遇他，有了這層關係，黃暐瀚等於穿上了黃馬掛（褂），在一些媒體，他順利掛上了主管的頭銜，有了廣告收入的業務壓力，黃暐瀚更偏了，這種情況在大罷免後益發明顯。」

對此，黃暐瀚今天傍晚在臉書PO文，「中午接到一位長輩的電話，急忙忙地問我『暐瀚，你參加賴清德的讀書會喔？』，我說『沒有啊，什麼讀書會？』，才知道又有人『誤傳』了。有就有，沒有就沒有。從沒聽過賴清德有什麼讀書會，從未受邀，也從未參加。長輩要我出來嚴正駁斥，卻看我意興闌珊，一點不急。」

他接著感嘆：「為什麼不急？因為講了也是白講，講完之後，接受錯誤的訊息的人，還是依舊相信錯誤的訊息。什麼NCC（今年5月傳出黃暐瀚被提名任NCC委員）、讀書會、下令開除電台主持人……全都是沒有的事，但我澄清之後就沒事了嗎？並沒有。一樣有人繼續說，有人繼續信。雖然無奈，總希望謠言止於智者，錯誤的訊息，就請別再誤傳了吧！」

