義光教會獲審定公告為台灣首個具轉型正義意涵場址 范雲振奮

〔記者謝君臨／台北報導〕「林宅血案遺址義光教會通過審定，成為台灣第一個具轉型正義意涵場址！」民進黨立委范雲表示，令人振奮的消息，文化部已於8月28日公告，義光教會被審定為具轉型正義意涵場址！審定理由為：「有助於彰顯威權統治時期，受人權侵害者的生活起居，具時代性、重要性或獨特性事件之空間場域。」

1980年2月28日中午，時任台灣省議員的林義雄因美麗島事件受審，位於台北市信義路的林宅遭歹徒侵入，林義雄母親與雙胞胎女兒皆被刺身亡，9歲長女身受重傷，震驚台灣社會，迄今仍是懸案。促轉會成立後雖無法找兇手，但也證實情治單位在偵辦過程「湮滅關鍵證據、對專案小組隱瞞資訊，嚴重妨礙偵查」。

范雲表示，義光教會日前向台北市政府申請成為市定史蹟被駁回，今年228前夕，他和義光教會、真促會舉行記者會，呼籲國民黨莫再阻擋不義遺址條例立法，也呼籲在法通過前，對潛在遺址的調查與審議不能停止。感謝總統賴清德隔天就公開承諾，請文化部啟動審議程序，將義光教會納為「具有轉型正義意義場所」。

范雲指出，剛剛她的辦公室助理看到文化部已經公告，「林宅血案發生地義光教會通過審定，成為台灣第一個具轉型正義意涵場址！」讓她感受到，即使在困境中，一點一滴的努力，仍然是會有成果的。

范雲說，她22歲時認識林義雄及其夫人方素敏，林宅血案所造成的遺憾與傷痛歷歷在目，至今不減。文化部的這個公告，不只是台灣民主公義重要里程碑，也提醒他們，在轉型正義的路上，必須繼續和時間賽跑。她會繼續推動「不義遺址保存條例」等法案，以及相關的教育推廣。

范雲也感謝持續推動義光教會成為公定遺址的牧師王銘澤、長老朱約信，以及在228前夕一起開記者會的台大城鄉所副教授黃舒楣、台灣民間真相與和解促進會秘書葉旖旎，以及同黨立委張雅琳。

