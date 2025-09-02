為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍委批中選會委員提名擺爛 政院：卓揆將全盤考量 下個會期送立院審議

    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    2025/09/02 19:01

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期即將開議，將處理中選會等人事同意權案，目前有6位委員任期將屆，但行政院仍未提名新人選。國民黨立委翁曉玲嗆聲，行政院不依法行政，故意擺爛。行政院發言人李慧芝今日表示，該會下屆委員名單，行政院長卓榮泰將會就相關資格進行全盤考量，探詢並提出合適人選，政院也將在立法院下個會期開議後，將中選會人事同意權案送交立法院審議。

    國民黨立委賴士葆批評，這可能有政治考量，就是故意拖過大罷免，不知道要做什麼，還是規畫要提自己人？

    據中選會資料，中選會主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、陳恩民等4人為續任委員，委員王韻茹、委員許雅芬2人為新任委員，任期均自2021年11月4日起至2025年11月3日止。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員，不過目前仍未見相關提名。

    有關外界關切下屆中選會委員提名作業一事，李慧芝指出，中選會是為了貫徹憲法保障民主法治及人民參政權而設置，因此該會委員依法需具有法政相關學識、經驗的公正人士始足以肩負此任。

    李慧芝強調，對於該會下屆委員名單，行政院卓榮泰院長將會就相關資格進行全盤考量，探詢並提出合適人選，政院也將在立法院下個會期開議後，將中選會人事同意權案送交立法院審議。

