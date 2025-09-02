中共藉93閱兵營造「台灣屬於中國」 吳志中：台灣主權獨立無需宣布

東海大學陸研所與中央廣播電台今日舉辦「二戰80周年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會。（記者塗建榮攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕中共明日將舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」。學者分析指出，中國進行閱兵主要目的是營造「抗戰屬於中共、台灣屬於中國」；外交部次長吳志中今（2）日強調，中華民國台灣是主權獨立國家，「沒有什麼宣布獨立的問題」，面對中國輸出其單一敘事的挑戰，台灣要講出屬於我們台灣的傳奇。

東海大學陸研所與中央廣播電台今日舉辦「二戰80周年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會。

吳志中致詞表示，中國企圖藉所謂抗戰勝利80週年的大閱兵，重新詮釋歷史，為中國共產黨威權統治尋求正當性，中國共產黨所鼓吹的中共領導抗戰勝利，客觀來說不符合歷史；中華人民共和國既非參戰國、也不是戰勝國，沒有任何法理基礎主張對台灣擁有主權，「不是他打贏的仗，卻成了他表演的舞台」。

吳志中指出，中國此次閱兵邀請俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩及伊朗政權代表出席，形成一場威權嘉年華，凸顯威權軸心的合流，加速世界分化為兩大對立陣營，當今世界除了中國、俄羅斯與北韓以外，幾乎沒有國家舉辦如此勞民傷財的閱兵，操弄民族主義，試圖掩蓋中國嚴重的內部問題，與之形成鮮明對照的是，民主國家對台灣愈加強大的支持。

吳志中指出，中國持續在台灣周邊進行軍演，其實已直接挑戰並危害各國利益，也促使國際社會更堅定地採取行動，共同捍衛地區和平及自由，台海和平穩定奠基於「台灣要有自我防衛的決心」、「美國的安全承諾」、「國際社會的廣泛支持」等3大支柱。

吳志中也說，今天的台灣處於與二戰爆發前夕捷克類似的戰略關鍵位置，二戰的歷史教訓告訴我們，只有團結一致，共同制止侵略，才能確保人類一個自由和平與繁榮的共同未來。

最後，吳志中強調，中華民國台灣是個主權獨立、自由、民主、繁榮、昌盛的國家，「沒有什麼宣布獨立的問題」，面對中國大力推動說好中國的故事 ，輸出其單一敘事的挑戰，台灣要講出屬於我們台灣的傳奇，展現台灣在逆境中的韌性與在價值上的堅持，彰顯台灣不僅是全球民主體系不可或缺的一員，更是國際社會良善力量的代表。

陸委會副主委沈有忠則說，中共利用抗日戰爭做大自己，企圖消滅中華民國，並在邊境不斷製造各種灰色地帶衝突，這種披著民族主義外衣，實施軍武擴張威脅鄰國，正是80年前法西斯軍國主義的翻版，如今中共矢言反法西斯，對歷史是莫大的諷刺。他也呼籲國人，不應該與敵共舞、 配合統戰宣傳，做出損害國家利益的事。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗分析，中國北京藉由九三閱兵，刻意把「抗戰勝利」與聯合國2758號決議綁在一起，主要目的是要營造「抗戰屬於中共、台灣屬於中國」的虛構邏輯。

洪浦釗認為，面對中國步步進逼，台灣應以「低調而實在」作為最可行的外交戰略，進行智慧的布局並承擔責任，確保自己在區域安全網絡中不可或缺，將自身存在嵌入印太安全網絡，以行動展現主體性；台灣應藉由持續展現民主韌性、深化國際合作、強化社會自我防衛能力，真正承繼抗戰精神。

