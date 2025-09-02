吐瓦魯國會議長會賴總統：將繼續在國際會議上堅定挺台

賴清德總統今接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷訪團，感謝吐瓦魯國長期支持台灣的國際參與。（總統府提供）

2025/09/02 18:14

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）伉儷訪團，感謝吐瓦魯國長期支持台灣的國際參與，在國際場合為台灣發聲。伊塔雷理也表示，吐國理解團結的價值，在每一次的國際會議都將繼續堅定地與台灣站在一起，與台灣的友誼因為民主、尊嚴、韌性等價值而緊密連結。

賴清德表示，歡迎伊塔雷理議長和潘賽威（Seve Paeniu）議員率團訪問台灣，此次伊塔雷理議長率團來台出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，不但展現對台灣的支持，也再次印證台灣與吐瓦魯國攜手推動亞太區域穩定及繁榮發展的決心。

賴清德表示，台灣會持續展現維護區域和平決心，並強化與邦交國及亞洲各國合作，促進區域共榮共好，並與吐瓦魯國在各領域繼續密切合作，推動彼此繁榮發展，也共同面對氣候變遷、威權主義擴張等全球性挑戰。

賴清德提到，伊塔雷理關心吐瓦魯國的人才培育，因此台灣持續透過獎學金制度，增設醫療、技職訓練等研習班，並於今年開始推動「邦交國青年來台圓夢計畫」，邀請更多吐瓦魯國青年來台學習交流。今年7月也在總統府與來台交流且表現傑出的吐瓦魯國青年見面，相信透過兩國之間各項合作計畫及訪賓來訪，台灣和吐瓦魯國將進一步深化邦誼，更彰顯兩國在民主、自由、人權等普世價值的共同信念。

賴清德說，感謝吐瓦魯國長期在聯合國大會、世界衛生大會等國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，期待雙方繼續相互扶持，也與更多民主夥伴攜手合作，共同維護太平洋和平、穩定及繁榮。

伊塔雷理表示，吐瓦魯國是受到氣候變遷嚴重衝擊最前線的國家，國土面積雖小，但承擔著守護海洋的重責大任，在這場攸關生存的奮鬥中，台灣一直都是吐國最堅定忠實的伙伴，希望台灣持續支持吐國能源轉型，在2030年前達到100%再生能源的目標。他也感謝台灣承諾協助興建象徵國家民主制度基石的吐瓦魯國會大樓，讓人民的聲音可以被聽見，並得以制定法律及形塑國家命運。

伊塔雷理重申吐瓦魯在國際場域對台灣的支持，並表示，吐國理解團結的價值，在每一次的國際會議都將繼續堅定地與台灣站在一起，如同台灣一直與吐瓦魯站在一起。吐國雖是小國，但與台灣的友誼不會受到面積大小、距離遠近的限制，而是因為民主、尊嚴、韌性等價值而緊密連結。不論在醫療、農業、資通訊、再生能源、教育、貿易或治理等領域，台灣對吐瓦魯的支持都將形塑這個世代，也啟發之後的世世代代。

