增逾288億統籌分配款 盧秀燕還盼中央「痛改前非」綠議員圍剿批政治算計

台中市長盧秀燕再重話砲轟中央調整一般性補助。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/02 08:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，台中市增加至少288億，市長盧秀燕昨（1日）卻重話批中央調整地方一般性補助款，藉預算鬥各縣市政府，希望中央「痛改前非」；民進黨多位市議員批評她先前喊中央還稅於民，台中超徵稅收卻拒絕普發現金，她上任以來賣地獲1025億，統籌分配款又將多獲288億，卻屢以「喊窮」轉移焦點抹黑行政院，只會政治算計。

台中市財政局指出，中央明年度統籌分配款雖增加，但一般性補助及計畫型補助均未確定，明年度實際歲入能增多少目前尚無定數。

財政部公布縣市新統籌分配款後，盧秀燕卻另闢戰場，火力全開指行政院函文各縣市去年中央核定給地方的補助款不算數，要再減少，原本一般性補助款是按照公式公平分配，將改由地方政府申請、行政院審查，她還舉前瞻預算，指人口比台中少的高雄市獲近1300億元，台中只獲補助200多億元，擔心恐淪為「顏色審查」。

盧秀燕還說，中央過去習慣鬥立法院，現在又藉著預算要鬥各縣市政府，希望中央能體會到7/26與8/23罷免，民眾投票給的啟示，「痛改前非」。

對她接連重話砲轟中央，民進黨多位市議員不以為然。陳淑華指出，去年立法院藍白亂刪凍預算，當時不少議員即在議會提醒勢必影響台中市的預算，盧秀燕還大話說不會影響，結果中央預算被藍白刪凍，需立法院解凍以後才能動支，盧秀燕倒果為因，一再操弄資訊差抹黑行政院。

陳淑華說，盧秀燕上任以來光賣地獲1025億，稅課收入又超收，如今又將新增獲288億統籌分配款，均絕口不提，反企圖轉移焦點，指中央減少一般性補助等，請她適可而止，停止惡意政治操作。

市議員陳俞融也指出，台中市明年度獲統籌分配款至少增加288億，盧秀燕刻意忽略台中事實上已經是受益縣市的事實，她執政多年財政手段不是大量賣地，就是不斷喊窮，不肯落實「還稅於民」，一再政治算計，持續操作對立，真正「看顏色說話」的是盧秀燕自己。

陳雅惠也說，統籌分配款是依公式計算，不涉及政黨顏色，盧秀燕刻意拿前瞻建設等專案補助與一般性分配混為一談，造成民眾誤解，台中市去年度稅課收入超收逾75億元，加上盧上任以來標售土地近千億元，財源並不匱乏，未曾實質回饋給市民，反而一再政治操作，令人遺憾。

