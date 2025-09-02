為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    增逾288億統籌分配款 盧秀燕還盼中央「痛改前非」綠議員圍剿批政治算計

    台中市長盧秀燕再重話砲轟中央調整一般性補助。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕再重話砲轟中央調整一般性補助。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/02 08:00

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，台中市增加至少288億，市長盧秀燕昨（1日）卻重話批中央調整地方一般性補助款，藉預算鬥各縣市政府，希望中央「痛改前非」；民進黨多位市議員批評她先前喊中央還稅於民，台中超徵稅收卻拒絕普發現金，她上任以來賣地獲1025億，統籌分配款又將多獲288億，卻屢以「喊窮」轉移焦點抹黑行政院，只會政治算計。

    台中市財政局指出，中央明年度統籌分配款雖增加，但一般性補助及計畫型補助均未確定，明年度實際歲入能增多少目前尚無定數。

    財政部公布縣市新統籌分配款後，盧秀燕卻另闢戰場，火力全開指行政院函文各縣市去年中央核定給地方的補助款不算數，要再減少，原本一般性補助款是按照公式公平分配，將改由地方政府申請、行政院審查，她還舉前瞻預算，指人口比台中少的高雄市獲近1300億元，台中只獲補助200多億元，擔心恐淪為「顏色審查」。

    盧秀燕還說，中央過去習慣鬥立法院，現在又藉著預算要鬥各縣市政府，希望中央能體會到7/26與8/23罷免，民眾投票給的啟示，「痛改前非」。

    對她接連重話砲轟中央，民進黨多位市議員不以為然。陳淑華指出，去年立法院藍白亂刪凍預算，當時不少議員即在議會提醒勢必影響台中市的預算，盧秀燕還大話說不會影響，結果中央預算被藍白刪凍，需立法院解凍以後才能動支，盧秀燕倒果為因，一再操弄資訊差抹黑行政院。

    陳淑華說，盧秀燕上任以來光賣地獲1025億，稅課收入又超收，如今又將新增獲288億統籌分配款，均絕口不提，反企圖轉移焦點，指中央減少一般性補助等，請她適可而止，停止惡意政治操作。

    市議員陳俞融也指出，台中市明年度獲統籌分配款至少增加288億，盧秀燕刻意忽略台中事實上已經是受益縣市的事實，她執政多年財政手段不是大量賣地，就是不斷喊窮，不肯落實「還稅於民」，一再政治算計，持續操作對立，真正「看顏色說話」的是盧秀燕自己。

    陳雅惠也說，統籌分配款是依公式計算，不涉及政黨顏色，盧秀燕刻意拿前瞻建設等專案補助與一般性分配混為一談，造成民眾誤解，台中市去年度稅課收入超收逾75億元，加上盧上任以來標售土地近千億元，財源並不匱乏，未曾實質回饋給市民，反而一再政治操作，令人遺憾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播