巧合？今年國慶主視覺曝光 網揪色調極似中共「紅軍」軍服

2025年國慶主視覺引發網友熱議，不少人貼出第一次國共內戰期間「中國工農紅軍」的軍服對比，直呼相似度極高。（左：記者李文馨翻攝；右：擷取自Threads）

2025/09/02 18:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國慶籌備委員會今天（2日）公布今年雙十國慶主視覺，以紅藍兩道彎曲的筆刷交織而成，配色以國旗紅色、藍色為主，但飽和度較低。2025年國慶主視覺曝光後引發網友熱議，不少人貼出第一次國共內戰期間「中國工農紅軍」（中國人民解放軍前身）的軍服來對比，直呼相似度極高。

國慶籌備委員會今天在「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁公布國慶主視覺，今年的雙十標誌以兩道彎曲的筆觸交織而成，顏色選用飽和度較低的國旗藍色與紅色，下方延續去年的做法，寫著「中華民國生日快樂」以及國旗圖樣，英文是「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow.」。

請繼續往下閱讀...

國慶籌備委員會秘書長吳堂安說，今年國慶日的主題為「中華民國生日快樂」，主視覺是以雙十的形狀設計，結合中華民國國旗的色彩「青天、白日、滿地紅」，象徵中華民國在這世上永不抹滅的歷史文化傳承的意涵。這次主視覺設計為立法院長兼主委韓國瑜所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，融合創新元素與傳統雙十意象，展現新一世代的想像力與設計語彙，同時延續過往國慶日家家戶戶懸掛、喜迎國家生日的傳統情。

今年國慶主視覺曝光後，引發網友兩極討論，有人稱讚比去年好看，也有人酸「藍紅的確一家親」、「華國美學」。還有不少人在Threads貼出第一次國共內戰和抗日戰爭期間由中共領導的「中國工農紅軍（八路軍）」軍服做對比，可以看到兩者色調高度相似，「沒有國民黨就沒有共產黨」、「這個國慶logo絕對就是國民黨設計來給中國表忠誠用的」、「老實說比去年好看，但有一種說不出來的不適感，東北灰藍軍服，配上滿地血漬？的確很青天+滿地紅」、「韓導很聰明的：暗示過你們囉」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法