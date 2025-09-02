為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    王惠美10年前批連戰出席中國閱兵 如今則避談洪秀柱也要赴中看閱兵

    彰化縣長王惠美（左一）今天出席經濟部長龔明鑫參訪水五金工廠，會後被問及前國民黨主席洪秀柱明天將出席中國閱兵，她以非縣務為由不願表示看法。（彰化縣府提供）

    彰化縣長王惠美（左一）今天出席經濟部長龔明鑫參訪水五金工廠，會後被問及前國民黨主席洪秀柱明天將出席中國閱兵，她以非縣務為由不願表示看法。（彰化縣府提供）

    2025/09/02 16:53

    〔記者張聰秋／彰化報導〕前國民黨主席洪秀柱明天（3日）將出席中國舉辦抗戰勝利80週年閱兵活動，10年前，前副總統連戰出席70週年閱兵，當時還是國民黨立委的現任彰化縣長王惠美，要國民黨中央黨部該處理就處理，今天，王惠美被記者問及此事，她以「上班時間非縣務，不方便回覆。」不願表示意見。

    今天下午，王惠美參加經濟部長龔明鑫參訪位於彰化縣秀水鄉的台灣新吉利衛浴設備公司，離開新吉利公司，繼續回到縣府大樓辦公。對於10年前曾對連戰出席中國閱兵表達會對台灣造成傷害的看法，如今，換成洪秀柱也要參加中國閱兵，王惠美則以非縣務為由帶過。

    2015年9月3日中國舉辦抗戰勝利70週年九三大閱兵，前副總統連戰出席閱兵，時任國民黨立委王惠美說，連戰參加的中國閱兵儀式，現場升五星旗、唱義勇軍進行曲，展示的武器是針對我們、能夠打到我們台灣的武器，這對我國是很大的傷害，對於連戰，中央黨部該處理就處理。

