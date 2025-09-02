為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    翻藍營政要10年前言論跨時空打臉 卓冠廷轟：黨格沉進台灣海峽

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    2025/09/02 16:46

    〔記者陳昀／台北報導〕中共明將在北京天安門廣場前盛大閱兵，國民黨前主席洪秀柱今表態會出席，並稱抗戰勝利是全民族的共同記憶。民進黨發言人卓冠廷翻出國民黨政要10年前對連戰參加中國九三閱兵的言論「跨時空打臉」，痛斥台灣在野黨竟變成對中共搖尾巴的在台協力者，「連黨格都沉進台灣海峽了」。

    卓冠廷指出，10年前的國民黨都比現在更有骨氣，對於2015年，前副總統連戰等人要赴中參與93閱兵，時任總統馬英九曾說「陸委會跟總統府發言人都很清楚表明不宜參加，這就是我們中華民國政府的立場」；國民黨主席朱立倫當時稱「凡是國民黨現有重要黨職人員，包括中常委在內，不論是否受邀，全部不會參加」；連洪秀柱本人當時都批評「未能考慮國人感受，傷害國人感情，令人遺憾。」

    卓冠廷接著說，國民黨前立委孔文吉當時主張「應該給予一個黨紀的處分」；彰化縣長王惠美當時也說「中國閱兵儀式現場升五星旗、唱義勇軍進行曲，展示的武器是針對我們、能夠打到我們台灣的武器，這對我國是很大的傷。」

    卓冠廷痛斥，10年過去，堂堂台灣最大在野黨、全國執政縣市最多的政黨，竟然變成只會跟中共握手搖尾巴的在台協力者，連黨格都沉進台灣海峽了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播