翻藍營政要10年前言論跨時空打臉 卓冠廷轟：黨格沉進台灣海峽

2025/09/02 16:46

〔記者陳昀／台北報導〕中共明將在北京天安門廣場前盛大閱兵，國民黨前主席洪秀柱今表態會出席，並稱抗戰勝利是全民族的共同記憶。民進黨發言人卓冠廷翻出國民黨政要10年前對連戰參加中國九三閱兵的言論「跨時空打臉」，痛斥台灣在野黨竟變成對中共搖尾巴的在台協力者，「連黨格都沉進台灣海峽了」。

卓冠廷指出，10年前的國民黨都比現在更有骨氣，對於2015年，前副總統連戰等人要赴中參與93閱兵，時任總統馬英九曾說「陸委會跟總統府發言人都很清楚表明不宜參加，這就是我們中華民國政府的立場」；國民黨主席朱立倫當時稱「凡是國民黨現有重要黨職人員，包括中常委在內，不論是否受邀，全部不會參加」；連洪秀柱本人當時都批評「未能考慮國人感受，傷害國人感情，令人遺憾。」

請繼續往下閱讀...

卓冠廷接著說，國民黨前立委孔文吉當時主張「應該給予一個黨紀的處分」；彰化縣長王惠美當時也說「中國閱兵儀式現場升五星旗、唱義勇軍進行曲，展示的武器是針對我們、能夠打到我們台灣的武器，這對我國是很大的傷。」

卓冠廷痛斥，10年過去，堂堂台灣最大在野黨、全國執政縣市最多的政黨，竟然變成只會跟中共握手搖尾巴的在台協力者，連黨格都沉進台灣海峽了。

