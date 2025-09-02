羅智強當面嗆黃暐瀚！李正皓轟「超噁心」 藍營自己人也看不下去

羅智強上黃暐瀚節目給黃難堪，李正皓跳出來抱不平。（資料照）

2025/09/02 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強週一（1日）接受資深媒體人黃暐瀚的廣播節目《POP撞新聞》專訪，卻對他時常批評藍營表達不滿，當面洗臉黃暐瀚，還批他「有愧媒體人的職責使命」，錄製氣氛一度尷尬。知名政論節目主持人李正皓跳出來替黃暐瀚抱不平，痛批羅智強「超噁心！」

黃暐瀚昨天邀請宣布參選國民黨主席的羅智強上節目，卻遭當場給難堪，羅智強宣稱，黃暐瀚雖然是朋友，但自己的幕僚其實不贊成他上黃暐瀚的節目，因為已經變成「綠暐瀚」；而黃暐瀚也確實讓他很失望，尤其是他看到7月26日罷免開票那天，黃暐瀚在節目上看到親綠媒體人譏笑、訕笑在野黨的場景，不但沒有制止還附和。羅智強還批評，黃暐瀚有愧媒體人客觀職責使命跟立場，他不希望黃暐瀚變成第二個于北辰、第二個李正皓，「這些人都是背棄過去長期相信的立場，只為了上節目爭通告，就改變立場，為了去附和執政黨」。

對此，李正皓在他主持的政論節目《新台派上線》痛批，「羅智強你如果討厭黃暐瀚，你就不要去上，你如果瞧不起黃暐瀚，你就不要接他電話。黃暐瀚邀請你來他的節目，講你選黨主席的政見、理念，你可以來，也可以不來，但羅智強竟然選擇一個最糟糕、最沒有人性的方式，答應黃暐瀚的專訪，在節目上臭罵黃暐瀚，只為刷一波藍軍的好感度，有朋友做得這麼噁心的嗎？」

國民黨前發言人蕭敬嚴也嘆，現在藍營的邏輯就是只要沒有幫國民黨講話，去上綠媒的節目沒有當場嗆人家，就是「與綠共舞」，「你說講我就算了，我是有黨籍，暐瀚哥有黨籍嗎？他是國民黨資深媒體人嗎？不是嘛！」

