洪秀柱等藍營高官將出席中共93閱兵 王定宇批「五告害」徹底對不起國家

2025/09/02 16:45

〔記者謝君臨／台北報導〕中共明日將於北京天安門廣場前舉行93大閱兵，國民黨前主席洪秀柱等人表態會出席，洪並稱抗戰勝利是全民族的共同記憶，這是一份對先人的致敬。對此，民進黨立委王定宇痛批，真的是「五告害」（台語），而這「五害」包括為中國背書扭曲歷史，當年抗日時「中華人民共和國」根本不存在，是由中華民國主導的，國民黨的高官去替中共背書，是徹徹底底對不起自己的國家。

王定宇表示，國民黨這些高階權貴，有的當過主席、有的當過立委、有的當過中常委，罔顧國家利益，還是堅持要去參加中共所舉辦的93閱兵，真的是「五告害」。第一害是為中國背書扭曲歷史，中共掠奪中華民國在二次世界大戰抗日期間的功勞，國民黨這些高官竟然還幫忙背書，徹底對不起自己國家。

他說，第二害，當時中共的部隊根本就是三分假裝抗日、七分壯大自己。二戰時對抗法西斯、日本的戰爭中，主要是中華民國國軍在作戰，且一面作戰，還要一面應付扯後腿的中共八路軍，現在由中國舉辦慶祝紀念活動，根本是不倫不類。去背書這樣的活動，對不起當時為國家犧牲的國軍。

王定宇指出，第三害，二戰紀念活動應是為了和平、反侵略、反法西斯，但中國不僅是用軍事武器、窮兵黷武的方式紀念二戰結束，且邀集的都是全世界的邪惡軸心國，包括侵略烏克蘭的俄羅斯、騷擾東北亞的北韓、在中東作亂資助恐怖主義的伊朗，國民黨這些權貴無視國家禁止，竟跑去背書這種荒謬劇。

他說，第四害，中國展示其軍事裝備，用軍事力量向全世界宣傳，而這些軍事力量威脅的第一線就是台灣，解放軍正在用這些武器威脅台灣人民，國民黨這些過去領過人民俸祿、位居高位的權貴，竟跑去幫解放軍軍演背書，坐在看台上鼓掌歡呼，對不起培養他們的土地、對不起台灣。

王定宇表示，第五害是向全世界散播一個非常錯誤的訊息，當中國威脅台灣，用軍事力量騷擾台海時，世界主流民主國家聲援台灣、協助台灣保護自己，沒想到曾在台灣執政，喊著「反共抗俄」的國民黨高級權貴竟坐在那替中共背書，等於向國際盟友潑了一盆冷水、打了一記耳光。

他強調，支持相關單位依法嚴辦，最嚴厲的處分應該是來自於民主國家的人民，在民主活動中，人民每多給他們一分力量，等於是幫助他們傷害自己國家，請看清楚他們的嘴臉，做出這種事情，全體人民應該唾棄這樣的人。

