為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    離島保障變懲罰！馬祖統籌款反減少 李哲宇：藍白修財劃法盲從黨意

    民進黨馬祖黨部主委李哲宇今天（2日）指出，財劃法修法本該是「離島保障」的修法，最後卻成了「離島懲罰」。（圖為李哲宇提供）

    民進黨馬祖黨部主委李哲宇今天（2日）指出，財劃法修法本該是「離島保障」的修法，最後卻成了「離島懲罰」。（圖為李哲宇提供）

    2025/09/02 17:16

    〔記者俞肇福／綜合報導〕民主進步黨連江縣黨部主委主委李哲宇今天（2日）說，藍白聯手強推《財政收支劃分法》修法，國民黨大聲喊「保障離島財源」。結果呢？公式出包，馬祖115年度的統籌分配款，反而比修法前還少！財劃法修法本該是「離島保障」的修法，最後卻成了「離島懲罰」。這就是盲從黨意、忽略專業的代價。李哲宇說，馬祖鄉親值得更好的代表，也值得真正會替馬祖鄉親計算、爭取的立委。

    李哲宇發文說，連江縣長王忠銘喊不公平，馬祖立委陳雪生也氣得跳腳，但問題是，這不就是國民黨與民眾黨聯手修的法嗎？當初為了配合黨意、為了硬要過關，完全忽視了對馬祖的實際影響。如今後知後覺，才對中央喊話，馬祖人聽了怎麼能不心寒？

    李哲宇進一步指出，更諷刺的是，這些修法產生的問題，並不是沒人提醒。王忠銘2024年12月底就已經公開說過，財劃法修法對馬祖不是好事。他在2025年1月強調過，財劃法修法對馬祖未必有利，呼籲藍營立委審慎評估。但結果呢？藍營選擇視而不見，陳雪生依舊無動於衷，甚至在黨意壓力下，還大力表態支持。如今數字攤開來看，馬祖真的是受害者，他才急著對中央抱怨，這樣的後悔，對馬祖人來說毫無意義。

    李哲宇說，更讓人無法接受的是，提醒來自同黨縣長的話，竟也被當耳邊風。藍營當初一心只想要政治宣傳的光環，卻沒半點心思做正確的數字驗算，搞到現在，最後才發現離島保障變成離島懲罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播