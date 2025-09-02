離島保障變懲罰！馬祖統籌款反減少 李哲宇：藍白修財劃法盲從黨意

民進黨馬祖黨部主委李哲宇今天（2日）指出，財劃法修法本該是「離島保障」的修法，最後卻成了「離島懲罰」。（圖為李哲宇提供）

2025/09/02 17:16

〔記者俞肇福／綜合報導〕民主進步黨連江縣黨部主委主委李哲宇今天（2日）說，藍白聯手強推《財政收支劃分法》修法，國民黨大聲喊「保障離島財源」。結果呢？公式出包，馬祖115年度的統籌分配款，反而比修法前還少！財劃法修法本該是「離島保障」的修法，最後卻成了「離島懲罰」。這就是盲從黨意、忽略專業的代價。李哲宇說，馬祖鄉親值得更好的代表，也值得真正會替馬祖鄉親計算、爭取的立委。

李哲宇發文說，連江縣長王忠銘喊不公平，馬祖立委陳雪生也氣得跳腳，但問題是，這不就是國民黨與民眾黨聯手修的法嗎？當初為了配合黨意、為了硬要過關，完全忽視了對馬祖的實際影響。如今後知後覺，才對中央喊話，馬祖人聽了怎麼能不心寒？

請繼續往下閱讀...

李哲宇進一步指出，更諷刺的是，這些修法產生的問題，並不是沒人提醒。王忠銘2024年12月底就已經公開說過，財劃法修法對馬祖不是好事。他在2025年1月強調過，財劃法修法對馬祖未必有利，呼籲藍營立委審慎評估。但結果呢？藍營選擇視而不見，陳雪生依舊無動於衷，甚至在黨意壓力下，還大力表態支持。如今數字攤開來看，馬祖真的是受害者，他才急著對中央抱怨，這樣的後悔，對馬祖人來說毫無意義。

李哲宇說，更讓人無法接受的是，提醒來自同黨縣長的話，竟也被當耳邊風。藍營當初一心只想要政治宣傳的光環，卻沒半點心思做正確的數字驗算，搞到現在，最後才發現離島保障變成離島懲罰。

